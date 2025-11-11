Nu mai ai nevoie de cazierul judiciar la dosarul pentru permisul de conducere

Cazierul judiciar nu mai este necesar la dosarul pentru permisul de conducere. Procedura urmează să fie simplificată, pentru a reduce timpul de procesare.

Veste bună pentru cei care vor să obțină permisul de conducere: nu mai este nevoie de cazierul judiciar în dosarul de înscriere.

Potrivit unui anunț al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), schimbarea aceasta vine ca parte a eforturilor de simplificare a procedurilor administrative.

„Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări vehicule (SPCRPCIV) nu solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar la depunerea cererilor pentru operațiunile specifice obținerii permisului de conducere”, a anunțat DGPCI.

Cum se va verifica acum cazierul judiciar pentru dosarul de permis

Începând de acum, verificarea situației juridice a solicitantului se va face direct la ghișeu de către Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculări vehicule (SPCRPCIV).

Acest lucru se va realiza pe baza consimțământului exprimat de solicitant, eliminând necesitatea prezentării fizice sau online a cazierului judiciar. Această modificare aduce multiple avantaje. În primul rând, reduce timpul de procesare a cererilor. De asemenea, elimină un pas suplimentar pentru solicitanți, care nu mai trebuie să obțină și să prezinte cazierul judiciar.

Totodată, DGPCI a anunțat că vor fi implementate noi măsuri în viitorul apropiat, menite să digitalizeze întregul proces prin car se depun dosarele pentru permisul auto.

„În perioada următoare, vor fi implementate măsuri suplimentare de digitalizare și optimizare a fluxurilor, cu scopul de a face interacțiunea cu serviciile publice comunitare mai rapidă, mai simplă și mai accesibilă”, a mai transmis Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Actele necesare la depunerea dosarului pentru permisul de conducere La depunerea dosarului pentru de conducere în România, în 2025, sunt necesare următoarele documente principale:

Cerere tip pentru eliberarea permisului de conducere, completată și semnată la ghișeu sau online.

Actul de identitate în original (buletin/Carte de Identitate) care să ateste domiciliul sau reședința în România.

Fișa medicală auto originală, eliberată de o unitate medicală autorizată, care să ateste că titularul este apt din punct de vedere medical pentru a conduce vehicule din categoria pentru care solicită permisul.

Dovada plății taxei pentru permisul de conducere (89 lei).

Diploma sau fișa de școlarizare emisă de școala de șoferi, valabilă un an de zile, care confirmă finalizarea cursurilor teoretice și practice.

Permisul de conducere anterior original (dacă se face preschimbare sau este necesar).

