Două lucruri pe care trebuie să le schimbi dacă te trezești în fiecare dimineață la 3. Ce spune un expert în somn

Un expert în somn a explicat ce pot face oamenii pentru a se asigura că dorm suficient și că nu se trezesc dimineața devreme.

Două lucruri pe care trebuie să le schimbi dacă te trezești în fiecare dimineață la 3

Un expert în somnologie a dezvăluit două schimbări cheie pe care ar trebui să le faci în rutina ta dacă te trezești în mod constant la 3 dimineața. Serviciul Național de Sănătate. Sistemul de sănătate public al Marii Britanii recomandă ca adulții să aibă, în medie, între șapte și nouă ore de somn în fiecare noapte. Deși unele persoane consideră că au nevoie de mai multă odihnă decât altele.

Somnologul Joshua Piper de la Resmed spunea: „Cu toate acestea, vârsta, sănătatea și circumstanțele personale afectează cantitatea de somn de care avem nevoie, plus că unii oameni dorm în mod natural mai mult decât alții.”, relatează Express.

În ultimii ani, mai multe sondaje au arătat că unii britanici se luptă cu probleme de somn. Totuși, unii se confruntă cu o altă provocare, trezindu-se în timpul nopții sau în primele ore ale dimineții.

El a mai adăugat: „Cred că este important să ai o oră fixă ​​de trezire. Expune-te bine la lumina soarelui, în mod ideal, dar poți folosi și lucruri precum lămpi cu lumină naturală. Având acest comportament în mod regulat, creierul tău este foarte bun la tipare, începe să învețe «Ah, acum e ora de trezire».”

Remarcile lui Joshua vin în contextul în care oamenii caută metode eficiente de a dormi, lucru important în special pe măsură ce zilele se lungesc și nopțile devin mai scurte.

