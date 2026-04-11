Prima pagină » Social » Tragedie în Timiș. O femeie a murit, după ce mașina în care se afla a explodat, în urma unui accident

Tragedie în Timiș. O femeie a murit, după ce mașina în care se afla a explodat, în urma unui accident

Ruxandra Radulescu

O femeie a decedat și alte trei persoane au fost transportate la spital, după ce două autoturisme au intrat în coliziune pe un drum din Timiș, sâmbătă 11 aprilie. Autoturismele au luat foc, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvare.

Vezi galeria foto
3 poze

Tragicul accident a avut loc chiar în Sâmbăta Luminată, când două autoturisme s-au ciocnit și apoi au luat foc.

Patru persoane aub fost implicate, două femei și doi bărbați. Din păcate, una dintre femei a intrat în stop cardio-respirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au constatat decesul, au precizat autoritățile.

Cealaltă femeie a fost transportată de o ambulanță SAJ la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara.

Echipajele medicale SMURD i-au transportat pe cei doi bărbați implicați în accidentul rutier, către Spitalul Clinic Județean de Urgență și Spitalul Clinic Municipal de Urgență din Timișoara.

FOTO/VIDEO: ISU

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

UTILE Câte calorii are o felie de cozonac. Greșelile pe care le facem când mâncăm de Paște
15:59
Câte calorii are o felie de cozonac. Greșelile pe care le facem când mâncăm de Paște
FLASH NEWS Șoferii STB care conduc noile troleibuze, testați înainte de fiecare cursă. Ce condiție trebuie să îndeplinească
14:35
Șoferii STB care conduc noile troleibuze, testați înainte de fiecare cursă. Ce condiție trebuie să îndeplinească
RELIGIE Sâmbăta Mare, o zi importantă înainte de Paște. Obiceiul pe care românii trebuie să îl respecte în noaptea de Înviere
12:04
Sâmbăta Mare, o zi importantă înainte de Paște. Obiceiul pe care românii trebuie să îl respecte în noaptea de Înviere
FLASH NEWS Alertă sanitară chiar înaintea Paștelui: 1,5 milioane de ouă, contaminate cu Salmonella. La ce fermă au găsit probleme inspectorii ANSVSA
11:59
Alertă sanitară chiar înaintea Paștelui: 1,5 milioane de ouă, contaminate cu Salmonella. La ce fermă au găsit probleme inspectorii ANSVSA
RETAIL Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Paște. Pe 12 aprilie 2026, programul este 14:00 – 22:00
11:11
Singurul supermarket din România deschis în prima zi de Paște. Pe 12 aprilie 2026, programul este 14:00 – 22:00
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Semne că telefonul îți afectează concentrarea (chiar și atunci când nu îl folosești)
FLASH NEWS Întorsătură de situație în cazul jafului din Olanda. Unul dintre inculpați pretinde că este nevinovat și a refuzat un acord cu autoritățile
17:17
Întorsătură de situație în cazul jafului din Olanda. Unul dintre inculpați pretinde că este nevinovat și a refuzat un acord cu autoritățile
UTILE Nu ai avut timp? Cât costă un cofraj cu 10 ouă fierte și vopsite, în magazinele Kaufland din România?
17:01
Nu ai avut timp? Cât costă un cofraj cu 10 ouă fierte și vopsite, în magazinele Kaufland din România?
FLASH NEWS Terasele din București ar putea rămâne deschise și pe timp de iarnă. Ce regulă nouă pregătește Primăria pentru patronii de restaurante
17:00
Terasele din București ar putea rămâne deschise și pe timp de iarnă. Ce regulă nouă pregătește Primăria pentru patronii de restaurante
CONTROVERSĂ Trump susține că singura amenințare rămasă în Strâmtoarea Ormuz este cea a minelor marine. Ce reproșează Chinei, Japoniei și Europei
16:48
Trump susține că singura amenințare rămasă în Strâmtoarea Ormuz este cea a minelor marine. Ce reproșează Chinei, Japoniei și Europei
EVENIMENT Risc de avalanșe la munte în perioada Paștelui. Evenimentele pot fi provocate și de supraîncărcarea pârtiilor cu turiști
16:37
Risc de avalanșe la munte în perioada Paștelui. Evenimentele pot fi provocate și de supraîncărcarea pârtiilor cu turiști
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei
16:17
Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei

Cele mai noi

Trimite acest link pe