Tragedie în Timiș. O femeie a murit, după ce mașina în care se afla a explodat, în urma unui accident

O femeie a decedat și alte trei persoane au fost transportate la spital, după ce două autoturisme au intrat în coliziune pe un drum din Timiș, sâmbătă 11 aprilie. Autoturismele au luat foc, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje de salvare.

Tragicul accident a avut loc chiar în Sâmbăta Luminată, când două autoturisme s-au ciocnit și apoi au luat foc.

Patru persoane aub fost implicate, două femei și doi bărbați. Din păcate, una dintre femei a intrat în stop cardio-respirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au constatat decesul, au precizat autoritățile.

Cealaltă femeie a fost transportată de o ambulanță SAJ la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara.

Echipajele medicale SMURD i-au transportat pe cei doi bărbați implicați în accidentul rutier, către Spitalul Clinic Județean de Urgență și Spitalul Clinic Municipal de Urgență din Timișoara.

FOTO/VIDEO: ISU

