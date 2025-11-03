Prima pagină » Actualitate » O badantă moldoveancă din Italia a fost ÎNȘELATĂ de un bărbat cunoscut pe internet cu aproape 130.000 de euro. De unde luase femeia banii

03 nov. 2025, 15:31, Actualitate
O badantă moldoveancă din Italia a fost ÎNȘELATĂ de un bărbat cunoscut pe internet cu aproape 130.000 de euro. De unde luase femeia banii
FOTO - Caracter ilustrativ

Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea unei îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția). Ea luase banii pentru a-i trimite unui bărbat cunoscut online.

Astfel, potrivit instanței, femeia nu acționase cu intenția de a o prejudicia pe femeia asistată, ci a fost la rândul ei victima unei escrocherii sentimentale, potrivit publicației La Nuova Venezia.

Totul s-a întâmplat în anul 2020, în plină pandemie de Covid-19, când ea lucra ca badantă pentru o femeie în vârstă, rămasă văduvă după moartea soțului acesteia, un cunoscut critic literar italian.

În acea perioadă, plină de restricții, îngrijitoarea a intrat într-o relație exclusiv online cu un bărbat care se prezenta drept medic aflat „în pericol” în Afganistan. Acesta i-a spus că este ostatic și că are nevoie urgentă de bani pentru a scăpa.

Convinsă că bărbatul spune adevărul și că viața lui depinde de acei bani, badanta moldoveancă a cerut bani de la femeia pe care o îngrijea și, potrivit apărării, bătrâna i-a dat sume foarte mari de bani, aproximativ 127.000 de euro, fără a bănui nimic.

După moartea femeii, copiii acesteia s-au constituit parte civilă și au cerut despăgubiri. Ei au susținut că banii mamei lor au fost luați pe nedrept și au cerut tragerea la răspundere a îngrijitoarei.

Dosarul a ajuns în fața Curții de Apel din Veneția, iar instanța a respins recursul Parchetului și a menținut achitarea pronunțată anterior.

Acuzarea a încercat să susțină că este vorba despre „circonvenzione di incapace”, ceea ce se traduce ca o infracțiune din dreptul italian care corespunde, în general, ideii de exploatare a unei persoane vulnerabile / înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ.

Procurorul a considerat că îngrijitoarea ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a femeii în vârstă pentru a-i lua banii, dar judecătorii au decis că nu există elementele necesare pentru această infracțiune: nu a rezultat că îngrijitoarea ar fi urmărit în mod conștient să obțină bani pentru ea însăși, nici că ar fi încercat să manipuleze bătrâna cu intenția de a o păgubi.

Potrivit apărării, îngrijitoarea a acționat din convingerea – greșită, dar sinceră – că ajută un om aflat în pericol real.

Instanța a reținut că nu a existat o intenție frauduloasă, ci o credință afectivă și o manipulare externă, o așa-numită înșelătorie amoroasă.

Badantă de 50 de ani, din Italia, acuzată că a furat un seif de la bătrânul pe care îl îngrijea

Un element considerat important de către apărare a fost acela că ea a depus plângere pentru înșelăciune împotriva bărbatului care s-a prezentat ca medic în Afganistan.

Gestul a fost interpretat ca dovadă că ea însăși se consideră și se comportă ca victimă, nu ca persoană care își ascunde vina.

În concluzie, Curtea de Apel din Veneția a stabilit că femeia nu este responsabilă penal pentru sumele – aproximativ 127.000 de euro – ieșite din conturile bătrânei în 2020.

Astfel, copiii acesteia, care au cerut despăgubiri, nu au obținut recunoașterea răspunderii îngrijitoarei.

