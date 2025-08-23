O boală gravă din secolul XIX revine în forță: sunt mii de morți în 31 de țări

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) trage un semnal de alarmă în ce privește creșterea alarmantă a cazurilor de holeră la nivel global, după ce boala a provocat deja 4.332 de decese în 31 de țări.

Potrivit walesonline.co.uk, holera, o infecție acută cauzată de bacteria Vibrio cholerae, se transmite prin apă și alimente contaminate. Aceasta provoacă diaree severă, ducând rapid la deshidratare și chiar moarte, dacă nu este tratată. Boala se răspândește mai ales în zonele cu lipsă de igienă și apă potabilă sigură.

În secolul al XIX-lea, holera s-a numărat printre cele mai temute boli, generând pandemii care au lovit Europa, America de Nord și Asia. Acum, aceasta revine în forță, pe fondul conflictelor armate, al sărăciei și al infrastructurii sanitare precare.

Conform OMS, numai în acest an s-au raportat peste 390.000 de cazuri de holeră. Reprezentanții organizației avertizează că numărul real este însă mult mai mare:

„Aceste cifre reflectă un eșec colectiv. Holera este o boală prevenibilă și ușor de tratat, totuși continuă să facă victime”, a declarat un purtător de cuvânt al OMS.

Cele mai afectate țări sunt Sudan, Ciad, Republica Democratică Congo, Sudanul de Sud și Yemen, toate acestea confruntate cu războaie și instabilitate politică. În Sudan, la un an de la debutul epidemiei, holera s-a extins în toate statele țării. Numai în 2023 au fost confirmate aproape 49.000 de cazuri și peste 1.000 de decese, cu o rată de mortalitate de 2,2%, dublă față de pragul de 1% care indică tratament adecvat.

Deși în țările dezvoltate holera pare o relicvă din secolul XIX, realitatea indică faptul că boala poate să revină rapid, oriunde condițiile de igienă se deteriorează. OMS cere investiții urgente în acces la apa potabilă, infrastructură sanitară, precum și tratament medical, pentru a preveni noi pandemii devastatoare.

