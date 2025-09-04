O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost deschisă după 34 de ani. Ce s-a descoperit înăuntru

O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost deschisă după 34 de ani. „Lady Di” a pus în ea obiecte ce reflectă viața anilor 90. Ce anume s-a descoperit înăuntru.

În anul 1991, Prințesa Diana a sigilat o „capsulă a timpului” la Spitalul Great Ormond Street (GOSH) din Londra alături de doi copii, David Watson, pe atunci în vârstă de 11 ani, și Sylvia Foulkes, care avea 9 ani. Copiii câștigaseră un concurs organizat de o emisiune TV. Aceele obiecte au fost alese minuțios și reprezentau viața de zi cu zi și cultura anilor ’90.

După 34 de ani, spitalul oncologic urmează să construiască un nou centru de tratament al cancerului, iar cu această ocazie, capsula a fost scoasă și deschisă. Angajații, care fie s-au născut în 1991, fie lucrau deja la spital în acel an, au fost la eveniment.

Astfel, în capsula timpului, se afla o colecție de suveniruri personale. Prințesa Diana a pus în ea un CD cu Kylie Minogue, un mic televizor de buzunar și câteva semințe.

„Mi-a trezit atât de multe amintiri când am văzut televizorul de buzunar acolo – îi cumpărasem unul identic soțului meu, ca să-l folosească în pauzele de șofer de autocar. Erau foarte scumpe pe atunci!”, a spus Janet Holmes, specialist în terapie prin joc GOSH, care a lucra în spital și în 1990, pentru „CNN”. „A fost atât de minunat să particip la acest eveniment. Mă alăturasem GOSH cu șase luni înainte și eram atât de încântată să fiu implicată în îndepărtarea capsulei timpului, care a fost îngropată în anul în care m-am născut!”, a declarat și Rochana Redkar, medic clinician în cadrul Unității de Oncologie Hematologică Pediatrică și Transplant de Măduvă Osoasă.

De precizat este că, prințesa Diana, Prințesă de Wales, a fost președinta GOSH în 1989 și obișnuia să viziteze frecvent pacienții spitalului din centrul Londrei. În timpul vieții, prințesa Diana a fost o susținătoare activă a cercetării tratamentului împotriva cancerului.

Autorul recomandă:

Rana care a cauzat MOARTEA Prințesei Diana „a fost mică, dar în locul nepotrivit și incredibil de RARĂ”. Dezvăluirea făcută de un medic legist

25 de ani de la dispariția uneia dintre cele mai iubite personalități din lume, supranumită „Prințesa Inimilor”. Iată tot ce trebuie să știi despre moartea Prințesei Diana