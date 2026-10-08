O clădire cu șapte etaje s-a prăbușit în Istanbul. O victimă a murit, 10 persoane au fost salvate. Altele sunt căutate sub dărâmături

Zece persoane, printre care trei copii, au fost salvate după ce etajele inferioare ale unei clădiri cu șapte niveluri s-au prăbușit joi dimineață în districtul Maltepe din Istanbul.

Trupul neînsuflețit al unei persoane a fost recuperat dintre dărâmături, în timp ce echipele de salvare continuau căutările pentru alte trei persoane.

Clădirea situată pe strada Dogu, în cartierul Cevizli, s-a prăbușit parțial dintr-un motiv încă necunoscut, primele trei etaje fiind distruse. Autoritățile au primit alerta în jurul orei locale 05:40 și au trimis rapid echipajele de urgență în zonă, notează turkiyetoday.com.

Salvatorii se luptă contra cronometru pentru persoanele prinse sub dărâmături

Echipele de intervenție au evacuat persoanele rămase blocate la etajele superioare, care nu s-au prăbușit, în timp ce salvatorii au pătruns în zona distrusă pentru a-i căuta pe cei prinși sub moloz.

Cu ajutorul câinilor de căutare, echipele de salvare au scos în viață dintre dărâmături patru persoane, printre care doi copii. Acestea au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spitalele din apropiere. Atelierul de textile aflat la parterul clădirii era gol în momentul intervenției.

Întrucât etajele rămase în picioare prezentau riscul de a se prăbuși, salvatorii au intrat în clădire în mod controlat. Drumurile care duc spre strada respectivă au fost închise circulației ca măsură de precauție, iar autoritățile au instituit un perimetru larg de securitate pentru ca echipele de intervenție să poată lucra.

Niciuna dintre persoanele salvate nu este în pericol de moarte

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gül, a declarat că niciuna dintre persoanele salvate din clădire nu se află în stare care să îi pună viața în pericol. Gül a precizat că numărul persoanelor despre care se crede că sunt prinse sub dărâmături s-ar putea modifica, în funcție de eventualii vizitatori care se aflau în clădire sau de persoanele care ar fi putut pleca înainte de producerea prăbușirii.

El a mai spus că autoritățile vor verifica, atât pe cale administrativă, cât și judiciară, dacă au existat nereguli în procesul de autorizare a clădirii.

”Prioritatea noastră este să desfășurăm operațiunile de căutare și salvare în siguranță și cât mai rapid posibil, să asigurăm cazarea locatarilor pe care i-am evacuat și să ne asigurăm că persoanele rănite primesc îngrijiri medicale”, a declarat Gül.

Guvernatorul a adăugat că autoritățile au evacuat și alte clădiri din jurul imobilului prăbușit, considerate a fi în pericol, și lucrează pentru securizarea zonei.

Autoritățile au deschis, de asemenea, o anchetă pentru a stabili cauza prăbușirii.