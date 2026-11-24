Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță precipitații mixte, intensificări ale vântului și viscol la munte. Este în vigoare, până la ora 20:00, o informare meteorologică.

În zonele de munte și în nordul Moldovei vor predomina ninsorile. În Maramureș, Transilvania și în zonele deluroase la început va ploua, apoi precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

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În restul teritoriului vor fi mai ales ploi. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 10…20 cm, dar pe alocuri și în zonele deluroase din centrul și nordul țării, în general de 2…6 cm.

ANM a emis și 2 coduri galbene care vizează ninsori viscolite și intensificări ale vântului. Sunt valabile până în această seară, la ora 20:00.

În Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60…90 km/h, viscolind ninsoarea. Vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, vestul Moldovei, cu rafale de 50…70 km/h.

ANM: La munte, ninsori viscolite

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. Vor fi viteze în general de 40…60 km/h. La altitudini mari rafalele vor fi de peste 80…100 km/h.

Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase de relief, mai ales din centrul și nordul țării.

Cum va fi vremea în București

Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua (cantități de apă în general 5…10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după-amiaza (viteze de 40…45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 10…11 grade, iar cea minimă de 0…2 grade.

Vremea se va răci. Valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări temporare (viteze la rafală de 40…45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade.