O cunoscută companie aeriană oferă echipajului de cabină peste 14.000 de lire sterline pentru a demisiona voluntar. Este vorba de aproape 4.000 de angajați, iar măsura vine pe fondul unui surplus de personal cauzat de probleme tehnice la motoare și deficit de piloți.

Este vorba despre compania aeriană Swiss Airlines, cu sediul la Zurich, iar cei care demisionează voluntar sau intră în concediu temporar până pe 30 aprilie primesc 15.000 de franci elvețieni. Suma echivalează cu circa 14.249 de lire sterline, potrivit Espress.co.uk. Angajații cu vechime de peste șase ani au primit un stimulent similar pentru a intra într-o „relație de muncă inactivă” de cel puțin un an.

Problema a apărut din cauza unor defecțiuni la motoare și a unui deficit de personal în cabina de pilotaj, compania operând mai puține zboruri decât planificase. Ca urmare, a rezultat un surplus de până la 300 de membri ai echipajului/lună.

„Cerințele de repartizare ale echipajelor noastre se schimbă constant – în funcție de programul de zbor, sezon și evoluțiile operaționale”, au precizat reprezentanții companiei aeriene Swiss Airlines.

Nu au fost excluse nici concedierile obligatorii, dar acestea sunt prezentate ca „ultimă soluție”. Compania aeriană a oferit deja angajaților opțiuni precum concediu fără plată sau reduceri ale programului de lucru, încă din vara anului trecut.

Compania estimează că situația se va normaliza treptat și se va echilibra, cel târziu la începutul anului 2027.

Swiss Airlines este filială a Austrian Airlines și parte a grupului Lufthansa, precizează Mediafax.

Autorul mai recomandă:

