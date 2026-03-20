O cunoscută companie aeriană oferă echipajului de cabină peste 14.000 de lire sterline pentru a demisiona voluntar. Este vorba de aproape 4.000 de angajați, iar măsura vine pe fondul unui surplus de personal cauzat de probleme tehnice la motoare și deficit de piloți.

Este vorba despre compania aeriană Swiss Airlines, cu sediul la Zurich, iar cei care demisionează voluntar sau intră în concediu temporar până pe 30 aprilie primesc 15.000 de franci elvețieni. Suma echivalează cu circa 14.249 de lire sterline, potrivit Espress.co.uk. Angajații cu vechime de peste șase ani au primit un stimulent similar pentru a intra într-o „relație de muncă inactivă” de cel puțin un an.

Problema a apărut din cauza unor defecțiuni la motoare și a unui deficit de personal în cabina de pilotaj, compania operând mai puține zboruri decât planificase. Ca urmare, a rezultat un surplus de până la 300 de membri ai echipajului/lună.

„Cerințele de repartizare ale echipajelor noastre se schimbă constant – în funcție de programul de zbor, sezon și evoluțiile operaționale”, au precizat reprezentanții companiei aeriene Swiss Airlines.

Nu au fost excluse nici concedierile obligatorii, dar acestea sunt prezentate ca „ultimă soluție”. Compania aeriană a oferit deja angajaților opțiuni precum concediu fără plată sau reduceri ale programului de lucru, încă din vara anului trecut.

Compania estimează că situația se va normaliza treptat și se va echilibra, cel târziu la începutul anului 2027.

Swiss Airlines este filială a Austrian Airlines și parte a grupului Lufthansa, precizează Mediafax.

Autorul mai recomandă:

Motivul pentru care polițiștii au fost chemați să dea jos o femeie dintr-un avion. Ce i-a reproșat echipajul pasagerei

Bătaie generală la bordul unui avion care zbura pe ruta Antalya – Manchester. Ce sancțiuni au primit pasagerii implicați în conflict

Un influencer a zburat 1.600 de kilometri doar pentru a bea o halbă din berea sa favorită care costă doar un euro. Cât a plătit pentru zbor

NEWS ALERT Au apărut primele imagini cu momentul scufundării remorcherului Astana. Cinci marinari au murit în urma tragediei
21:21
Au apărut primele imagini cu momentul scufundării remorcherului Astana. Cinci marinari au murit în urma tragediei
ACTUALITATE Un elev din Dâmbovița a fost imobilizat și snopit în bătaie de colegii mai mari. Evenimentul a fost filmat
20:33
Un elev din Dâmbovița a fost imobilizat și snopit în bătaie de colegii mai mari. Evenimentul a fost filmat
ACTUALITATE Fiindu-i dor de mare, un bucureștean a comandat o mașină BOLT până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
20:24
Fiindu-i dor de mare, un bucureștean a comandat o mașină BOLT până în Mamaia. Cât a plătit pentru cursa de 3 ore
ACTUALITATE Eugen Șerbănescu: „În speța mea, în raportul corpului de control al Primului Ministru se spune că acest contract este un contract oneros”
20:00
Eugen Șerbănescu: „În speța mea, în raportul corpului de control al Primului Ministru se spune că acest contract este un contract oneros”
UTILE Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit
19:47
Amendă de 1.500 lei pentru bucureștenii neatenți care comit această neglijență în 2026. Mulți nici nu își dau seama că e greșit
CINEMA Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
19:37
Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal
Mediafax
NYT: Donald Trump a pus ochii pe Transilvania, dar proiectul vizează un teren lângă groapa de gunoi
Digi24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Cancan.ro
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Momentul în care un elicopter rus „Alligator” este doborât de o dronă ucraineană în Donețk. Piloții s-au evacuat, dar au fost uciși
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Click
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Ce se întâmplă doctore
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Descopera.ro
Rădăcina care te vindecă peste noapte! O poți pune în orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Greșeala pe care o fac fără să știe mulți oameni care suferă de insomnie
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România”
21:05
Nicușor Dan anunță că România se alătură statelor care vor să elibereze Strâmtoarea Ormuz: „Efectele sunt resimțite și în România”
DIPLOMAȚIE Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie
20:47
Ministrul ungar de Externe: JD Vance va efectua o vizită în Ungaria, înainte de alegerile din aprilie
VIDEO Omagiu din partea lui Viktor Orban pentru Chuck Norris. Actorul i-a spus premierului maghiar în 2018: „Ești ca președintele Trump”
19:49
Omagiu din partea lui Viktor Orban pentru Chuck Norris. Actorul i-a spus premierului maghiar în 2018: „Ești ca președintele Trump”
EVENIMENT Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
19:34
Berlinezii au stat într-o coloană infinită pentru a vedea expoziția lui Constantin Brâncuși
ACTUALITATE Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
19:30
Reacția dramaturgului Eugen Șerbănescu la acuzațiile DNA- „Suntem într-un spațiu absurd”
FLASH NEWS Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere
19:29
Misiunea NATO din Irak anunță că își retrage personalul pe fondul războiului din Iran. Mai multe țări europene au început deja procesul de retragere

