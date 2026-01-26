Secretul japonezilor pentru cea mai gustoasă omletă. Ce ingredient adaugă în rețetă pentru o textură pufoasă, precum cea de pandișpan

Te-ai gândit vreodată care ar fi secretul japonezilor pentru cea mai gustoasă omletă? Rețeta include ingrediente care transformă preparatul într-unul foarte pufos, având o textură precum cea a unui pandișpan. Rețeta este simplă și rapidă. Vezi mai jos.

Dorești să pregătești o nouă rețetă pentru tine și cei dragi, care să aibă la bază ou? De data aceasta, în atenție se află omleta japoneză, un preparat delicios, cu o textură pufoasă precum cea a pandișpanului. Este o omletă diferită față de cea clasică și a devenit virală pe internet printre utilizatorii „pofticioși”.

Se cunoaște faptul că bucătăria japoneză conține preparate tradiționale care au la bază orez, produse marine, pește și zarzavaturi. Însă, care ar fi ingredientele necesare pentru a pregăti o omletă foarte pufoasă, dar gustoasă?

Cum faci omleta japoneză

Pentru această rețetă vei avea nevoie de următoarele ingrediente:

5 ouă;

200 de grame de zahăr;

20 de grame de unt;

Un praf de sare.

Cum se prepară. Pentru a prepara o omletă japoneză, trebuie să urmezi câțiva pași. În primul rând, trebuie să separi gălbenușurile de albușuri și în fiecare vas se adaugă câte un vârf de linguriță de sare. Apoi, trebuie să bați gălbenușurile spumă, apoi adaugi 50 de grame de zahăr. Cele două ingrediente se amestecă în continuare.

Apoi, albușurile vor fi amestecate cu ajutorul unui mixer, până când textura devine spumoasă. Se adaugă zahărul rămas și se amestecă până când are o consistență de bezea. Apoi, o tigaie va fi unsă cu unt, se adaugă gălbenușurile și lași să se gătească precum o clătită. Când începe să se coacă la suprafață, poți adăuga albușul devenit beze. Tigaia va fi acoperită cu un capac. Preparatul se lasă la gătit timp de 5 minute, arată Click.

Când omleta este gătită, poate fi scoasă pe un platou, tăiată pe jumătate, iar bucățile pot fi suprapuse. Poftă bună!

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ