Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan l-a invitat la discuții pe premierul Ilie Bolojan. Pe agendă: legea bugetului pe 2026. Ce condiție pune președintele

Nicușor Dan l-a invitat la discuții pe premierul Ilie Bolojan. Pe agendă: legea bugetului pe 2026. Ce condiție pune președintele

26 ian. 2026, 15:21, Știri politice
Nicușor Dan l-a invitat la discuții pe premierul Ilie Bolojan. Pe agendă: legea bugetului pe 2026. Ce condiție pune președintele

Președintele Nicușor Dan l-a invitat la discuții pe Bolojan. Întâlnirea dintre Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan s-a încheiat după aproximativ două ore de discuții, undeva în jurul orei 11.00. Agenda discuțiilor a conținut în principiu Legea Bugetului 2026 și pachetul de măsuri fiscale asumate de Guvern. Surse apropiate Administrației Prezidențiale susțin că Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor coaliției că ar putea refuza promulgarea Legii bugetului dacă nu sunt respectate rezultatele referendumului pentru București. 

„Astăzi, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întrevedere între președintele României, Nicușor Dan, și prim-ministrul Ilie Bolojan. Discuțiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum și asupra bugetului României pe 2026”, transmite Administrația Prezidențială.

După consultările de la Palatul Cotroceni, prim-ministrul a fost așteptat la ora 13.00 la Palatul Victoria, unde are loc ședința Coaliției, ultima înainte ca Executivul să își angajeze răspunderea pe măsurile de relansare economică și pe tăierile anunțate în administrație. Deși, potrivit surselor Gândul, asumarea răspunderii s-ar putea amâna, pentru că PSD nu este de acord cu măsurile de relansare economică cu care a venit grupul de lucru, condus de ministrul Nazare.

Surse apropiate Administrației Prezidențiale susțin că Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor coaliției că ar putea refuza promulgarea Legii bugetului dacă nu sunt respectate rezultatele referendumului pentru București. Concret, președintele ar cere ca Primăria Capitalei să primească integral fondurile prevăzute, fără ca Guvernul să le mai poată redirecționa către primăriile de sector.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Bolojan se întâlnește miercuri cu cancelarul german Friedrich Merz. Ce vor discuta cei doi

Bolojan taie și de la donatorii de sânge. De anul acesta nu mai beneficiază de reduceri la impozite

Ciprian Ciucu denunță trădarea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL. Ce spune despre relația sa cu premierul

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical
16:07
Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical
ULTIMA ORĂ Ministrul Justiţiei vrea strategie naţională integrată pentru combaterea infracţionalităţii juvenile: „Este momentul să construim”
15:53
Ministrul Justiţiei vrea strategie naţională integrată pentru combaterea infracţionalităţii juvenile: „Este momentul să construim”
VIDEO Maia Sandu, întâmpinată de omologul polonez. „Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate”, afirmă președintele Republicii Moldova
14:39
Maia Sandu, întâmpinată de omologul polonez. „Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate”, afirmă președintele Republicii Moldova
FLASH NEWS Bolojan se întâlnește miercuri cu cancelarul german Friedrich Merz. Ce vor discuta cei doi
14:34
Bolojan se întâlnește miercuri cu cancelarul german Friedrich Merz. Ce vor discuta cei doi
DEZVĂLUIRI Raiul pilelor PNL la CJ Iași. Ungureanu, „mâna moartă” a lui Costel Alexe, angajat fără concurs cu salariu de 7.100 lei net/lună. În fieful liberal, la modă sunt salariile uriașe
14:29
Raiul pilelor PNL la CJ Iași. Ungureanu, „mâna moartă” a lui Costel Alexe, angajat fără concurs cu salariu de 7.100 lei net/lună. În fieful liberal, la modă sunt salariile uriașe
ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Care este salariul pe care îl va primi
14:12
Diana Buzoianu caută şef la Romsilva. Care este salariul pe care îl va primi
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
VIDEO | Misterul celor trei biciclete prinse de un buștean care plutea pe râu
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Iată cum viața urbană europeană rescrie ADN-ul insectelor
EXCLUSIV Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”
16:17
Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”
TRAGEDIE Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină
16:13
Tragedie la săniuș în județul Harghita. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o sanie trasă de o mașină
FLASH NEWS România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO
16:07
România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO
EXCLUSIV Ion Cristoiu, după dezastrul de la Focșani și Iași: „Nicușor Dan nu înțelege nimic! El crede că îl iubește poporul”
16:02
Ion Cristoiu, după dezastrul de la Focșani și Iași: „Nicușor Dan nu înțelege nimic! El crede că îl iubește poporul”
TRANSPORT Ministrul Transporturilor anunță că au fost depuse opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii”
15:59
Ministrul Transporturilor anunță că au fost depuse opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii”
HOROSCOP Zodia nedreptățită la locul de muncă în februarie 2026. Avertismentul lui Neti Sandu: „Nu primește recunoașterea sau recompensele meritate”
15:57
Zodia nedreptățită la locul de muncă în februarie 2026. Avertismentul lui Neti Sandu: „Nu primește recunoașterea sau recompensele meritate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe