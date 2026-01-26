Nicușor Dan l-a invitat la discuții pe premierul Ilie Bolojan. Pe agendă: legea bugetului pe 2026. Ce condiție pune președintele

Președintele Nicușor Dan l-a invitat la discuții pe Bolojan. Întâlnirea dintre Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan s-a încheiat după aproximativ două ore de discuții, undeva în jurul orei 11.00. Agenda discuțiilor a conținut în principiu Legea Bugetului 2026 și pachetul de măsuri fiscale asumate de Guvern. Surse apropiate Administrației Prezidențiale susțin că Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor coaliției că ar putea refuza promulgarea Legii bugetului dacă nu sunt respectate rezultatele referendumului pentru București.

„Astăzi, la Palatul Cotroceni, a avut loc o întrevedere între președintele României, Nicușor Dan, și prim-ministrul Ilie Bolojan. Discuțiile s-au concentrat asupra pregătirii vizitei oficiale a premierului în Germania, precum și asupra bugetului României pe 2026”, transmite Administrația Prezidențială.

După consultările de la Palatul Cotroceni, prim-ministrul a fost așteptat la ora 13.00 la Palatul Victoria, unde are loc ședința Coaliției, ultima înainte ca Executivul să își angajeze răspunderea pe măsurile de relansare economică și pe tăierile anunțate în administrație. Deși, potrivit surselor Gândul, asumarea răspunderii s-ar putea amâna, pentru că PSD nu este de acord cu măsurile de relansare economică cu care a venit grupul de lucru, condus de ministrul Nazare.

Surse apropiate Administrației Prezidențiale susțin că Nicușor Dan le-ar fi transmis liderilor coaliției că ar putea refuza promulgarea Legii bugetului dacă nu sunt respectate rezultatele referendumului pentru București. Concret, președintele ar cere ca Primăria Capitalei să primească integral fondurile prevăzute, fără ca Guvernul să le mai poată redirecționa către primăriile de sector.

