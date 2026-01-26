Ce spune ministrul Justiției despre situația criminalului turc care a evadat în timpul permisiei: „Vă asigur că vom lua cele mai ferme măsuri”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit despre situația afaceristului turc Abdullah Atas, încarcerat la Rahova din 2015 pentru săvârșirea infracțiunii de omor, care a evadat în timpul permisiei avute între 23 și 26 inauarie. Oficialul a transmis că vor fi luate „cele mai ferme măsuri” în cazul în care vor fi depistate nereguli.

Radu Marinescu a fost întrebat de jurnaliști dacă toți criminalii primesc permisii iar acesta a transmis că cetățeanul turc a fost evaluat și, după o perioadă și datorită comportamentului, acesta a beneficiat de trecera la regimul semi-deschis, după ce a fost evaluat de către specialiști. Marinescu a precizat că Abdullah Atas a beneficiat anterior de 24 de permisiuni similare fără incidente şi a fost recompensat de 72 de ori pentru comportamentul bun.

„Prin trecerea timpului şi prin comportamentul bun până la acest moment, pe care l-a avut, s-a decis trecerea sa în regim semi-deschis. A fost recompensat de 72 de ori în sistemul penitenciar, a avut 24 de permisii de ieşire din penitenciar, fără a se fi întâmplat până în momentul de faţă nimic”, a transmis Radu Marinescu.

De asemenea, ministrul Justiției a explicat că, „fără a încerca sub nicio fomră” să justifice această situație, există la nivelul sistemului penitenciar mai multe persoane, deținuți, care beneficiază de astfel de măsuri, persoane care sunt evaluate de către cei din penitenciare în privința comportamentului. Referitor la fuga lui Atas din România și despre responsabilități în acest caz, Marinescu a spus că va dispune „verificări foarte amănunțite” la nivelul unității penitenciare pentru a vedea care era situația acestuia.

„În măsura în care vom identifica o responsabilitate concretă la nivelul unităţii penitenciare, vă asigur că vom lua cele mai ferme măsuri. În egală măsură se lucrează cu organele de poliţie pentru a fi identificată cât mai rapid această persoană”, a mai spus ministrul Justiţiei.

„Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit la Rahova

Încarerat în Penitenciaru Rahova pentru 22 de ani și 10 luni, după ce Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv, în 2017, Abdullah Atas, încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, nu a mai revenit în penitenciar, după ce a beneficiat de permisie în perioada 23-26 ianuarie 2026. Bărbatul ar fi trebuit să se întoarcă în penitenciar în această dimineață, însă nu a mai apărut, iar în jurul orei 10 a fost pornită alarma pentru căutarea acestuia. În aceste momente, bărbatul este dat în urmărire generală, după ce au fost demarate verificări la domiciliul acestuia, însă fără a fi găsit. Potrivit unor surse, Atas ar fi părăsit deja teritoriul României, posibil în direcția Turciei.

RECOMANDAREA AUTORULUI: