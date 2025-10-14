O eră a muzicii va lua sfârșit. Canalele muzicale MTV vor fi închise în Europa până la finalul lui 2025

Anunț trist pentru cei care și-au petrecut copilăria așteptând să descopere cele mai noi videoclipuri muzicale sau dornici să urmărească topuri muzicale ori să se bucure de cultura și moda pop, oferite de MTV.

Gigantul canal din domeniul divertismentului Paramount Global a dat vestea tristă că, după 44 de ani de difuzare neîntreruptă, o instituție culturală va fi închisă definitiv până la finalul anului acesta, mai exact până pe 31 decembrie.

Vor fi închise cinci canale: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. Acestea vor fi închise mai întâi în Marea Britanie și Irlanda, apoi în Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia.

Canalele MTV Europa vor fi închise până la finalul anului 2025

Decizia a fost luată pe fondul măsurilor agresive de reducere a costurilor luate de Paramount Global, care în acest an fuzionează cu Skydance Media. Dincolo de cauzele financiare, această mișcare reflectă și modul în care obiceiurile de vizionare și consum media s-au modificat dramatic de mulți ani, iar fanii muzicii au migrat către opțiunile digitale.

O concurență acerbă o reprezintă canalele de social media și platformele de streaming, iar canalele de televiziune nu pot concura, deși oferă un sentiment de comunitate care a durat zeci de ani, acum a fost înlocuit de modalități mai personalizate de a experimenta muzica.

Această închidere va pune capăt unei moșteniri a culturii pop care a început în Statele Unite în 1981. În mod profetic, primul videoclip difuzat pe MTV a fost „Video Killed The Radio Star” al formației The Buggles.

De acolo au mai urmat și alte momente iconice ale culturii pop: premiera videoclipului „Thriller” al lui Michael Jackson în decembrie 1983; David Bowie pledând pentru artiștii de culoare la MTV News; reality show-ul pionier The Real World la începutul anilor 90; Nirvana aducând grunge-ul în mainstream cu difuzarea constantă a videoclipului „Smells Like Teen Spirit”; dezastrul Courtney Love vs Madonna și multe altele.

