Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor

02 oct. 2025, 12:14, Social
Este vorba despre săpunul Fa, acesta dispare din magazine după mai bine de 70 de ani în care a fost pe piață. Compania germană Henkel va pune stop producției și se va concentra pe categorii care au o creștere mai rapidă și un potențial mai mare, printre ele se numără gelurile de duș sau deodorantele.

Celebrul săpun Fa a fost lansat în 1954, iar numele său provine de la abrevierea pentru „Săpun Fabulos”. Produsul a devenit rapid popular datorită campaniilor de publicitate provocatoare din anii 1960, iar în scurt timp a devenit cunoscut la nivel global. Recent, compania a anunțat că săpunul Fa nu va mai fi produs, iar românii nu îl vor mai găsi pe rafurile de la magazin.

Cu toate că a rezistat pe piață mai bine de 70 de ani, în 2024, autoritățile europene au lansat o alertă în toate țările membre UE cu privire la substanțele toxice descoperite în compoziția mai multor mărci de săpun, printre acestea numărându-se și săpunul Fa. Experții au spus că săpunul Fa conține 2-4-terț-butilbenzil propionaldehidă (BMHCA), care este interzisă în produsele cosmetice.

Dispare și un cunoscut lanț de magazine din țară, dar și o fabrică

După 15 ani, Tabita, un cunoscut lanț de magazine de haine din Cluj-Napoca, se închide. Mulți români cumpărau produse de la acel magazin, iar vestea închiderii a fost confirmată de conducere. Magazinul vindea haine de brand la prețuri mici.

Și celebra fabrică de ciorapi Ciserom din Sebeș și-a închis activitatea. Conducerea fabricii de ciorapi Ciserom din Sebeș a anunțat că a vândut toate bunurile și activitatea firmei s-a închis definitiv. Investitorul declara, în luna martie 2025, că situația financiară a firmei era foarte gravă și că, de șase ani, fabrica mergea pe pierdere. Afaceristul a sperat că prin investiții, producția va putea continua, dar a realizat ulterior că fabrica nu putea fi salvată. Fabrica și-a închis definitiv activitatea, iar sutele de angajați au rămas fără loc de muncă.

