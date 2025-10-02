Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor

Veste importantă. Un produs dispare definitiv de pe rafturile magazinelor din România.

Este vorba despre săpunul Fa, acesta dispare din magazine după mai bine de 70 de ani în care a fost pe piață. Compania germană Henkel va pune stop producției și se va concentra pe categorii care au o creștere mai rapidă și un potențial mai mare, printre ele se numără gelurile de duș sau deodorantele.

Produsul care dispare definitiv din magazine

Celebrul săpun Fa a fost lansat în 1954, iar numele său provine de la abrevierea pentru „Săpun Fabulos”. Produsul a devenit rapid popular datorită campaniilor de publicitate provocatoare din anii 1960, iar în scurt timp a devenit cunoscut la nivel global. Recent, compania a anunțat că săpunul Fa nu va mai fi produs, iar românii nu îl vor mai găsi pe rafurile de la magazin.

Cu toate că a rezistat pe piață mai bine de 70 de ani, în 2024, autoritățile europene au lansat o alertă în toate țările membre UE cu privire la substanțele toxice descoperite în compoziția mai multor mărci de săpun, printre acestea numărându-se și săpunul Fa. Experții au spus că săpunul Fa conține 2-4-terț-butilbenzil propionaldehidă (BMHCA), care este interzisă în produsele cosmetice.

Dispare și un cunoscut lanț de magazine din țară, dar și o fabrică

După 15 ani, Tabita, un cunoscut lanț de magazine de haine din Cluj-Napoca, se închide. Mulți români cumpărau produse de la acel magazin, iar vestea închiderii a fost confirmată de conducere. Magazinul vindea haine de brand la prețuri mici.

Și celebra fabrică de ciorapi Ciserom din Sebeș și-a închis activitatea. Conducerea fabricii de ciorapi Ciserom din Sebeș a anunțat că a vândut toate bunurile și activitatea firmei s-a închis definitiv. Investitorul declara, în luna martie 2025, că situația financiară a firmei era foarte gravă și că, de șase ani, fabrica mergea pe pierdere. Afaceristul a sperat că prin investiții, producția va putea continua, dar a realizat ulterior că fabrica nu putea fi salvată. Fabrica și-a închis definitiv activitatea, iar sutele de angajați au rămas fără loc de muncă.

