Tragedie în Caraș-Severin. O femeie a murit, după ce a fost atacată de câinele familiei

11 sept. 2025, 09:47, Actualitate
O femeie din județul Caraș-Severin, în vârstă de 70 de ani, a murit, după ce a fost mușcată de câinele familiei. Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul acesteia, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Femeia a fost atacată de un exemplar din rasa American Bully, atunci când se afla în propria curte. Incidentul a avut loc în momentul în care femeia de 70 de ani a mers să îi pună mâncare câinelui. Acesta a devenit agresiv și a sărit să o atace. Mușcăturile câinelui i-au provocat femeii leziuni grave.

Familia a apelat după ajutor, iar un echipaj medical a intervenit de urgență. La fața locului a fost trimis și un elicopter SMURD, cu speranța că femeia va fi salvată. Echipajul medical, însă, a fost nevoit să declare decesul, după ce femeia s-a ales cu răni incompatibile cu viața.

În urma incidentului, câinele familiei a fost tranchilizat și eutanasiat. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Familia și vecinii au declarat că animalul nu a atacat vreodată o persoană din curtea casei.

„În cursul acestei seri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reșița au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o femeie din localitatea Zorlențu Mare a fost atacată și mușcată de un câine.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că victima este o femeie în vârstă de 70 de ani, care în jurul orei 18.35 a fost mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în timp ce se afla în grădina casei.La fața locului a fost solicitată de urgență intervenția unui elicopter SMURD, echipajul medical efectuând manevre de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, femeia a fost declarată decedată.

Cercetările continuă în acest caz sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor de către proprietarul câinelui pentru a preveni atacul asupra unei persoane”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

Sursă foto: Shutterstock

