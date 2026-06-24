Un accident neobișnuit a avut loc în Bihor, în cursul dimineții de marți, 23 iunie. O femeie din satul Chișcău, comuna Pietroasa a ajuns la spital după ce un capac de la rețeaua de gaz, desprins de pe carosabil, a lovit-o în față.

Un localnic din Chișcău acuză probleme la lucrările pentru rețeaua de gaz din comuna Pietroasa. El susține că soția sa a fost rănită după ce un capac al rețelei s-a desprins când o mașină a trecut peste el. Femeia a fost lovită în zona capului și a feței. Femeia a fost transportată la spital după ce a acuzat dureri persistente. Investigațiile au indicat o fisură la un os al feței. Ea a refuzat internarea și i s-a recomandat să revină la medic dacă starea sa se agravează.

Cum s-a produs incidentul

„Azi dimineață, soția mea se pregătea să plece de acasă. A ieșit din casă la mașină și a vrut să pună ceva în portbagaj, când pe stradă a trecut o altă mașină peste un capac de la rețeaua de gaz, care s-a desprins și a lovit-o în cap. Noroc că prima oară capacul a fost azvârlit în mașină și abia apoi a lovit-o în față.

Nu a curs sânge, dar a durut-o și, pentru că durerile au continuat, a sunat la 112. A venit o mașină SMURD și a dus-o la spitalul din Beiuș. Mă gândesc ce se putea întâmpla dacă îi sărea direct în față capacul sau dacă era lovit copilul…”, a relatat Traian Mance, soțul victimei, pentru Bihoreanul.

În urma incidentului, bărbat susține că a anunțat Primăria Pietroasa. Potrivit acestuia, autoritățile au precizat că lucrarea nu este încă recepționată și că vor fi luate măsuri. Localnicul susține că și alte capace ale rețelei de gaz s-au desprins după trecerea autovehiculelor. Proiectul de introducere a gazului a început în 2024 și vizează mai multe comune din sudul județului Bihor.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)