O femeie din Germania care a furat un artefact grecesc în urmă cu 50 de ani a decis să-l returneze. Cum a ajuns la această decizie

15 oct. 2025, 15:10, Actualitate
În urmă cu 50 de ani, o femeie din Germania, aflată în vacanță în Grecia, a furat un artefact grecesc dintr-un muzeu. Acum, însă, femeia s-a decis să returneze relicva, spre uimirea, dar și bucuria autorităților. Obiectul vechi de 2.400 de ani a fost predat vineri, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la situl Olimpiei antice.

Femeia din Germania furase, în timpul unei excursii în anii 1960, un artefact grecesc care se afla la locul de naștere al Jocurilor Olimpice. Femeia a sustras obiectul istoric din muzeu, apoi a plecat cu el acasă, în Germania. Acum, însă, la 50 de ani de la acel incident, femeia s-a hotărât să-l înapoieze.

Obiectul era o coloană cu o înălțime de 23 de centimetri și o lățime de 85 de centimetri care a fost furată din Leonidaion. Se afla într-o casă de oaspeți dedicată atleților din secolul al IV-lea Î.Hr.

Femeia a decis să returneze artefactul grecesc, iar decizia ei a fost inspirată de eforturile Universității din Munster de a returna și alte obiecte care au fost furate. Obiectul a fost predat Universității din Munster, Germania. Instituția s-a ocupa de repatrierea artefactului.

„Universitatea din Munster s-a dovedit a fi un partener consecvent al Ministerului Culturii datorită angajamentului continuu al muzeului de a returna orice obiect despre care s-a constatat că a fost traficat ilegal”, a transmis Ministerul Culturii de la Atena, arată Mirror.co.uk.

Universitatea s-a ocupat de returnarea și a altor obiecte cu o importanță istorică și culturală, în ultimii ani. Printre acesta se numără un cap de marmură, dar și cupa lui Spyros Louis (campion mondial în 1896 la Jocurile Olimpice moderne din Atena).

