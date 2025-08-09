Prima pagină » Actualitate » Primarul interimar al Capitalei anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică”

Primarul interimar al Capitalei anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică”

09 aug. 2025, 09:43, Actualitate
Primarul interimar al Capitalei anunță că aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară: „Vom avea o scădere drastică”
sursa foto: Mediafaxfoto/Alexandra Pandrea

Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, a spus în emisiunea Talk B1, de la B1 TV, moderată de Alex Vlădescu, , în urma noilor măsuri, se preconizează o reducere drastică a numărului de polițiști locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului București. La ora actuală, municipiul are 400 de angajați în poliția locală, însă cu noile modificări, se estimează numărul lor va scădea între 270 și 280.

De asemenea, Stelian Bujduveanu a subliniat că această reducere va îngreuna îndeplinirea obiectivelor legate de eliberarea trotuarelor de mașini și prevenirea construcțiilor ilegale, evidențiind și faptul Bucureștiul are nevoie de o poliție locală mai bine consolidată din cauza dimensiunii sale și a provocărilor specifice.

Stelian Bujduveanu, despre pachetul 2 de măsuri

Întrebat, totodată, ce părere are în legătură cu pachetul 2 de măsuri fiscale care vizează administrația locală, Stelian Bujduveanu a replicat:

Suntem în lucru cu analiza. Guvernul avea obligația vină cu un pachet de măsuri care reformeze administrația publică locală pentru a reduce din cheltuielile, mai ales, pe partea de funcționare. Ne-am uitat peste măsurile pe care le-au prezentat cei din Guvernul României.

O parte dintre ele pot fi implementate foarte rapid, unde avem câteva propuneri pe care chiar în seara aceasta le transmitem către Asociația Municipiilor din România, prin care chiar și susțin cauza municipiilor, acelea referitor la poliția locală.

Considerăm , la nivelul Municipiului București, este atipic, e diferit față de alte UAT-uri, pentru la noi se raportează la 6500, conform noii prevederi, iar populația Municipiului București a scăzut în recensământ la 1,7 milioane. Și atunci, cu aceste 2 componente, vom avea o scădere drastică a Poliției Locale a Municipiului București”.

Află ți polițiști locali vor fi dați afară din cadrul Poliției Locale a Municipiului București

Astăzi, avem 400 de angajați la nivelul poliției locale, dintr-o schemă totală de 500 de posturi. Cu noua modificare, ne ducem undeva la 270-280 pe calculele noastre, ceea ce ne-ar face greu ne ducem la îndeplinire obiectivele, acelea de a elibera trotuarele de mașini, aceea de a nu a lăsa construcții ilegale se întâmple la nivelul Municipiului București.

Și aici avem o propunere, pentru Municipiul București este atipic, am spus-o. Nu este ca un alt UAT, chiar dacă primarii de sector au propriile poliției locale și sunt binevenite în contextul actual. Noi, Municipiul București, avem foarte, foarte mult teren de acoperit și atunci avem nevoie de o poliție locală mult mai întărită și mult mai numeroasă”, a mai precizat Bujduveanu.

Autorul recomandă:

EXCLUSIV | Cât știgă un polițist local cu liceul la bază față de un medic sau un profesor cu multă experiență

Ilie Bolojan taie numărul de POLIȚIȘTI locali. Dispecerate comune cu Poliția Națională

Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Evz.ro
Schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, anunță Trump
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
E mai probabil să fii ucis de un asteroid decât de rabie
ANALIZĂ EXCLUSIV Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
17:06
Summitul SUA-Rusia va marca un punct de TURNURĂ, deși are multe elemente necunoscute /Cum vor obține Trump și Putin acordul Ucrainei și al Europei
ANALIZĂ POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș
16:06
POLITICO: Guvernele străine au pariat mult pentru a face lobby pe lângă Trump în privința tarifelor vamale. Majoritatea au dat greș
ULTIMA ORĂ Întâlnirea Trump – Putin, SABOTATĂ din umbră? Scenariu sumbru, lansat înainte de întrevederea istorică: „Vor depune eforturi titanice”
16:02
Întâlnirea Trump – Putin, SABOTATĂ din umbră? Scenariu sumbru, lansat înainte de întrevederea istorică: „Vor depune eforturi titanice”
ACTUALITATE Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România
15:59
Harta salariului minim în Europa. Pe ce loc se situează România
TRAGEDIE Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”
15:55
Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”