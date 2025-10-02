Prima pagină » Actualitate » O femeie și-a comandat un tricou de 23 de lei de pe un site chinezesc, folosit de mulți români. Ce a primit, de fapt

02 oct. 2025, 10:18, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O femeie și-a comandat un tricou ieftin, în valoare de 23 de lei, de pe un site chinezesc de pe care foarte mulți români comandă. Însă nu i-a venit să creadă ce a primit, de fapt.

Oamenii obișnuiesc să facă cumpărături online: de la haine, la alimente sau electrocasnice, toate pot fi comandate de pe diverse site-uri. Cu toate acestea, există situații în care cumpărăturile online nu merg atât de bine cum se așteaptă, inițial, clienții.

De acest lucru s-a convins și o femeie care a decis să își comande un tricou foarte ieftin de pe un celebru site chinezesc, pe care mulți români îl folosesc. A trăit însă o surpriză de proporții atunci când a văzut ce a primit, de fapt.

Femeia, pe nume Courtney Couper, naviga pe intrenet, pe un cunoscut site din China. La un moment dat, ea a găsit un tricou al cărui model i-a surâs foarte tare și, fără a sta prea mult pe gânduri, a decis să-l adauge în coș și să-l cumpere. A plătit pentru el prețul de 3,96 de lire sterline, adică echivalentul a doar 23 de lei. A așteptat apoi coletul, iar când livratorul i l-a înmânat, ea a deschis nerăbdătoare cutia. Nu mică i-a fost însă mirarea să constate ce a primit, de fapt.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Femeia comandase un tricou albastru personalizat, deși nu avea nevoie să scrie nimic pe el. Cu toate acestea, platforma era concepută în așa fel încât să fie necesară trimiterea mesajului pentru tricoul personalizat, așa că ea a scris, de fapt, niște indicații pentru vânzător:

Stimate vânzător, nu vreau nimic printat pe partea din spate a tricoului, mi- dori rămână gol. Mulțumesc.

Cu toate acestea, în loc să primească un tricou albastru fără text, femeia a primit tricoul albastru fix cu indicațiile pentru vânzător, posibil din cauza unei neînțelegeri sau a unei neatenții. După ce femeia a făcut publică povestea, cei de la magazinul online chinezesc i-au returnat banii pe care femeia îi plătise pentru comanda greșită, scrie mirror.co.uk.

Astfel, Courtney Couper a atras atenția asupra situațiilor ce pot să apară atunci când comanzi produse de pe internet.

