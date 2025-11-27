Prima pagină » Social » Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege

Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege

27 nov. 2025, 22:43, Social
Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege

Împărțirea averii reprezintă un subiect sensibil atunci când o familie se confruntă cu pierderea unui membru. Deși mulți presupun că descendenții primesc automat moștenirea părinților, legislația oferă reguli clare privind drepturile copiilor, împărțirea cotelor, dar și condițiile în care ei pot culege averea defunctului.

Legea stabilește exact procentele și modul în care se distribuie bunurile, inclusiv în competiție cu soțul supraviețuitor, iar aceste prevederi sunt importante pentru orice familie care se află într-un astfel de moment.

Copiii cu drept la moștenire

Legea explică foarte bine: toți copiii defunctului au dreptul la moștenire, indiferent de situația lor familială. Această regulă se aplică fără diferență între copiii proveniți din căsătorie, din afara ei sau înfiați. Codul civil precizează că descendenții sunt tratați egal, iar modul în care a fost constituită familia nu influențează drepturile succesorale.

Însă, simpla calitate de copil nu este suficientă pentru dobândirea dreptului la avere. Moștenirea trebuie acceptată, altfel se pierde. Regula este valabilă indiferent de relația avută cu părintele decedat. Legea nu condiționează dreptul la moștenire de grija purtată sau de apropierea emoțională.

Conform Codului civil, copiii moștenesc ¾ (75%) din averea defunctului. Indiferent câți copii au existat, ei împart această cotă în mod egal.

Dacă a existat un singur copil, acesta primește întreaga cotă de 75%. Dacă au existat cinci copii, procentul se împarte egal, fiecare primind câte 15%. Aceasta reprezintă regula de bază în absența unor situații particulare precum testamente, dezmoșteniri sau reprezentare succesorală, aspecte care nu sunt analizate în acest caz.

Ce este, de fapt, moștenirea

Moștenirea reprezintă totalitatea bunurilor pe care defunctul le deținea la momentul decesului. Aceasta include atât bunurile proprii, cât și bunurile aflate în coproprietate.

Baza legală se regăsește în art. 975 Cod civil – Dreptul de moștenire al descendenților. Printre prevederile esențiale se numără:

  • „Descendenţii sunt copiii defunctului şi urmaşii lor în linie dreaptă la nesfârşit.”
  • „Descendenţii defunctului înlătură moştenitorii din celelalte clase.”
  • „În concurs cu soţul supravieţuitor, descendenţii defunctului, indiferent de numărul lor, culeg împreună trei sferturi din moştenire.”
  • „Moştenirea […] se împarte între aceştia în mod egal.”

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
18:02
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii”
LIFESTYLE Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
16:39
Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
ADMINISTRAȚIE Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic
14:51
Fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, soluția lui Daniel Băluță pentru un preț al gigacaloriei mai mic
VIDEO Scăderea prețului la energia electrică nu a fost introdusă în ședința CSAT pentru că Ilie Bolojan nu a dat „un aviz formal”/ Ministrul Energiei: Propunerea a ajuns și la Nicușor Dan
13:38
Scăderea prețului la energia electrică nu a fost introdusă în ședința CSAT pentru că Ilie Bolojan nu a dat „un aviz formal”/ Ministrul Energiei: Propunerea a ajuns și la Nicușor Dan
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Picăturile nazale ar putea combate un tip de cancer cerebral comun, dar mortal
FLASH NEWS Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”
22:07
Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”
SPORT Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
22:04
Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
SCANDAL Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoții au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor
21:58
Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoții au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor
POLITICĂ Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
21:56
Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
FLASH NEWS Bolojan, gata să îi tragă la răspundere pe făptașii din Hidroelectrica: „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”
21:45
Bolojan, gata să îi tragă la răspundere pe făptașii din Hidroelectrica: „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”