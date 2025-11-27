Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege

Împărțirea averii reprezintă un subiect sensibil atunci când o familie se confruntă cu pierderea unui membru. Deși mulți presupun că descendenții primesc automat moștenirea părinților, legislația oferă reguli clare privind drepturile copiilor, împărțirea cotelor, dar și condițiile în care ei pot culege averea defunctului.

Legea stabilește exact procentele și modul în care se distribuie bunurile, inclusiv în competiție cu soțul supraviețuitor, iar aceste prevederi sunt importante pentru orice familie care se află într-un astfel de moment.

Copiii cu drept la moștenire

Legea explică foarte bine: toți copiii defunctului au dreptul la moștenire, indiferent de situația lor familială. Această regulă se aplică fără diferență între copiii proveniți din căsătorie, din afara ei sau înfiați. Codul civil precizează că descendenții sunt tratați egal, iar modul în care a fost constituită familia nu influențează drepturile succesorale.

Însă, simpla calitate de copil nu este suficientă pentru dobândirea dreptului la avere. Moștenirea trebuie acceptată, altfel se pierde. Regula este valabilă indiferent de relația avută cu părintele decedat. Legea nu condiționează dreptul la moștenire de grija purtată sau de apropierea emoțională.

Conform Codului civil, copiii moștenesc ¾ (75%) din averea defunctului. Indiferent câți copii au existat, ei împart această cotă în mod egal.

Dacă a existat un singur copil, acesta primește întreaga cotă de 75%. Dacă au existat cinci copii, procentul se împarte egal, fiecare primind câte 15%. Aceasta reprezintă regula de bază în absența unor situații particulare precum testamente, dezmoșteniri sau reprezentare succesorală, aspecte care nu sunt analizate în acest caz.

Ce este, de fapt, moștenirea

Moștenirea reprezintă totalitatea bunurilor pe care defunctul le deținea la momentul decesului. Aceasta include atât bunurile proprii, cât și bunurile aflate în coproprietate.

Baza legală se regăsește în art. 975 Cod civil – Dreptul de moștenire al descendenților. Printre prevederile esențiale se numără:

„Descendenţii sunt copiii defunctului şi urmaşii lor în linie dreaptă la nesfârşit.”

„Descendenţii defunctului înlătură moştenitorii din celelalte clase.”

„În concurs cu soţul supravieţuitor, descendenţii defunctului, indiferent de numărul lor, culeg împreună trei sferturi din moştenire.”

„Moştenirea […] se împarte între aceştia în mod egal.”

