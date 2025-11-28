O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro

Auri Kananen, o tânără de 30 de ani din Tampere, Finlanda, s-a transformat din manager într-o firmă de curățenie într-un fenomen global al internetului. A devenit milionară făcând exact ceea ce alții evită: curăță locuințele atât de murdare, încât puțini ar avea curajul să deschidă ușa, scrie The Sun.

Totul a început în 2020, în pandemie, când Auri, care lucra atunci ca supervizor într-o companie de curățenie, a decis să facă voluntariat și să curețe gratis casele unor oameni care nu se mai descurcau. A filmat munca ei și a pus clipurile pe TikTok și YouTube. În câteva zile, internetul a explodat: milioane de vizualizări, mii de comentarii și o comunitate uriașă care voia să vadă mai mult.

„Curățenia este cel mai tare lucru din lume. Mă face fericită, relaxată. E ca și cum viața mea ar fi completă”, mărturisește Auri. De la primele clipuri virale, totul s-a schimbat.

În 2021, Auri a renunțat complet la job și a devenit lucrătoare pe cont propriu. Cu peste 10 milioane de urmăritori pe TikTok, sponsorizări și venituri impresionante pe YouTube, aproximativ 500.000 de euro, Auri a devenit regina globală a curățeniei.

„Îmi amintesc cât de fericită eram când am ajuns la 100.000 de urmăritori. Acum sunt zece milioane. E ca și cum aș avea propria echipă de curățenie”, spune ea.

Dar adevărata satisfacție venea din joburile pe care alți curățători le refuzau. Face curățenie gratis pentru bolnavi și oameni vulnerabili: „Mi-am promis că nu îi las singuri”.

După succesul online, Auri a început să dedice timp și oamenilor aflați în dificultate. A ajutat persoane în vârstă, oameni cu depresie sau pacienți cu boli grave, curățându-le casele gratuit.

Printre cazuri se numără o femeie de 86 de ani cu Alzheimer, care ascundea mâncare stricată prin sertare, și un bărbat cu depresie care trăia într-o locuință plină de mucuri, resturi și gunoaie.

„Am găsit centimetri de mâncare putrezită și munți de gunoaie. Mirosul era teribil, dar bucuria lor a meritat”, povestește Auri.

O mătură, un făraș și apă cu săpun

Fără echipamente sofisticate: „Am doar o mătură, un făraș și apă cu săpun” Deși este celebră la nivel mondial, Auri nu folosește nimic extravagant.

„Oamenii cred că am aparate scumpe. Nu. Folosesc o mătură, un făraș, apă cu săpun sau detergent de covoare”, explică ea. Planurile ei sunt mari: vrea să creeze o rețea globală de curățenie pentru oameni vulnerabili, în toată lumea. Pentru mulți, munca ei pare de neconceput. Dar pentru Auri, mizeria este locul unde se simte în elementul ei.

