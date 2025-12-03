Care sunt meseriile la mare căutare, în prezent. Tinerii nu mai vor locuri de muncă amenințate de AI

Trăim vremuri în care angajații pot fi înlocuiți de inteligența artificială. Dar, se pare că acum tinerii se îndreaptă către meserii pe care AI nu le-o poate lua, precum cele de instalatori și electricieni.

Astfel, meseriile calificate sunt la mare căutare în prezent. Este și cazul studentei de origine ucraineană, Maryna Yaroshenko, care și-a dorit o carieră sigură și rezistentă pe termen lung. Acum, ea se formează ca să devină instalator.

„Este o meserie pe care AI-ul nu o va putea prelua”, spune Yaroshenko, potrivit Reuters.

Tânăra de 18 ani vede AI ca pe un instrument util, însă nu ca pe ceva care ar putea înlocui munca practică a unui instalator.

„Vom lucra cu AI, dar doar un om poate face acele lucruri unice pe care AI nu le poate realiza. Nicio inteligenţă artificială nu poate face inginerie reală, spre exemplu”, explică ea.

De asemenea, unii tineri aleg să nu meargă la universitate, ca să evite datorii de mii de lire sterline. Un sondaj realizat în august pe 2.600 de adulţi de Trades Union Congress, cel mai mare sindicat din ţară, indică faptul că jumătate dintre britanici sunt preocupaţi de impactul AI asupra locurilor lor de muncă, cei cu vârste între 25 şi 35 de ani fiind cei mai îngrijoraţi.

„Există multă anxietate printre tineri că locurile lor de muncă vor fi automatizate”, spune Bouke Klein Teeselink, lector şi cercetător în AI la King’s College din Londra.

Studiul său publicat în luna octombrie indică că reducerile de personal generate de AI afectează disproporţionat poziţiile de început, făcând mai greoi accesul tinerilor pe scara profesională.

Autorul recomandă:

TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce salarii vor primi românii pentru ele