Prima pagină » Actualitate » O mașină de gunoi a fost ”înghițită” de o groapă apărută în centrul orașului Galați. Cum justifică primarul incidentul: ”E ceva obișnuit în toate orașele”

O mașină de gunoi a fost ”înghițită” de o groapă apărută în centrul orașului Galați. Cum justifică primarul incidentul: ”E ceva obișnuit în toate orașele”

24 feb. 2026, 15:03, Actualitate

O mașină de gunoi s-a scufundat într-o groapă apărută în centrul orașului Galați, marți dimineața. Imediat după incident, zona a fost izolată, iar la fața locului au fost trimise câteva echipaje care încearcă să ”salveze” autospeciala din groapă, relatează Mediafax. 

O mașină de gunoi a căzut într-o groapă apărută brusc în centrul orașului Galați

Pământul s-a surpat în momentul în mașina care aparține companiei gălățene de salubrizare a încercat să intre pe principalul bulevard al orașului Galați, venind de pe o stradă secundară.

foto: social-media

foto: social-media

Roțile autospecialei au intrat în groapă, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje cu scopul de a scoate mașină de gunoi din șanț.

Primarul orașului Galați a făcut câteva clarificări cu privire la situație. Acesta a transmis că asfaltul din oraș este afectat de gheață și de operațiunea de deszăpezire: „Gropile apar în felul următor: apa se infiltrează, îngheață când e frig și își mărește volumul, apoi se dezgheață lăsând goluri în asfalt. Acest lucru repetat duce la apariția gropilor pentru că mașinile și autobuzele, la rândul lor, apasă inevitabil pe zonele deja slăbite. Iar fisurile se măresc. Așa apar gropile. În plus, sarea folosită la deszăpezire afectează și mai repede asfaltul. Este un fenomen care se întâmplă peste tot, nu doar la Galați, mai ales în această perioadă. E ceva obișnuit în toate orașele. La toate astea se adaugă faptul că Galațiul se află pe un teren moale”, a scris, pe Facebook, primarul orașului Galați, Ionuț Pucheanu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Gropile uriașe apărute în Siberia au înghițit un bărbat cu tot cu tractor. Localnicii vorbesc despre „Porțile iadului”

Un motociclist a MURIT, după ce a căzut într-o groapă apărută brusc în asfalt. Momentul tragic a fost filmat

Tundea iarba în grădină, când pământul s-a surpat și a apărut o groapă uriașă cu o scară. Ce a descoperit acolo

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
17:05
Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
FLASH NEWS Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
17:04
Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
CONTROVERSĂ CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
16:57
CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
UTILE Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei
16:53
Mâncare delicioasă, ieftină și sățioasă în cel mai scump Post Mare din istoria post-decembristă. Ce poți face cu doar 15 lei
UTILE Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026
16:39
Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026
ACCIDENT Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de un autobuz, în centrul Clujului. Imagini care vă pot afecta emoțional
16:28
Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de un autobuz, în centrul Clujului. Imagini care vă pot afecta emoțional
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi găsit „Sfântul Graal” al computerelor cuantice
INEDIT Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
17:06
Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
SPORT Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP
16:54
Cezar Creţu a câştigat primul său trofeu din acest an și are o urcare spectaculoasă în clasamentul ATP
APĂRARE Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031
16:41
Japonia se pregătește intens pentru un conflict cu China: Va amplasa rachete sol-aer în apropiere de Taiwan până în 2031
SPORT Dinamo și-a lua atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record
16:40
Dinamo și-a lua atacant de națională! George Pușcaș va juca un an și jumătate la roș-albi pe un salariu-record
STUDIU De ce au început românii să fugă de oraș și care este destinația preferată de vacanță
16:37
De ce au început românii să fugă de oraș și care este destinația preferată de vacanță
GALERIE FOTO Poliția Locală a salvat un corcodel căzut în zăpadă pe Șoseaua Olteniței. Cum a ajuns acolo pasărea spectaculoasă
16:25
Poliția Locală a salvat un corcodel căzut în zăpadă pe Șoseaua Olteniței. Cum a ajuns acolo pasărea spectaculoasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe