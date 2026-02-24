O mașină de gunoi a fost ”înghițită” de o groapă apărută în centrul orașului Galați. Cum justifică primarul incidentul: ”E ceva obișnuit în toate orașele”

O mașină de gunoi s-a scufundat într-o groapă apărută în centrul orașului Galați, marți dimineața. Imediat după incident, zona a fost izolată, iar la fața locului au fost trimise câteva echipaje care încearcă să ”salveze” autospeciala din groapă, relatează Mediafax.

O mașină de gunoi a căzut într-o groapă apărută brusc în centrul orașului Galați

Pământul s-a surpat în momentul în mașina care aparține companiei gălățene de salubrizare a încercat să intre pe principalul bulevard al orașului Galați, venind de pe o stradă secundară.

Roțile autospecialei au intrat în groapă, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje cu scopul de a scoate mașină de gunoi din șanț.

Primarul orașului Galați a făcut câteva clarificări cu privire la situație. Acesta a transmis că asfaltul din oraș este afectat de gheață și de operațiunea de deszăpezire: „Gropile apar în felul următor: apa se infiltrează, îngheață când e frig și își mărește volumul, apoi se dezgheață lăsând goluri în asfalt. Acest lucru repetat duce la apariția gropilor pentru că mașinile și autobuzele, la rândul lor, apasă inevitabil pe zonele deja slăbite. Iar fisurile se măresc. Așa apar gropile. În plus, sarea folosită la deszăpezire afectează și mai repede asfaltul. Este un fenomen care se întâmplă peste tot, nu doar la Galați, mai ales în această perioadă. E ceva obișnuit în toate orașele. La toate astea se adaugă faptul că Galațiul se află pe un teren moale”, a scris, pe Facebook, primarul orașului Galați, Ionuț Pucheanu.

