Pata de culoare de la Parada de 1 Decembrie. Cine e femeia cu pălărie galbenă care a spart toate tiparele vestimentare de la tribuna oficială

Ziua Naţională a României a fost una destul de colorată, graţie evenimentelor de pe agenda sărbătorii, dar şi persoanelor prezente în tribuna oficială. De departe, până la ultimul soldat participant la paradă, a putut fi remarcată judecătoarea Curţii Constituţionale a României, Iulia Scântei, graţie costumaţiei pe care a ales s-o poarte într-o astfel de zi.

Cu pălărie galbenă lămâie şi o jachetă în aceeaşi culoare, pe sub capa bej de deasupra, asortate, în opinia sa, la o încălăminte sport, o geantă office şi jeans albastru, aşa a putut fi zărită, chiar în prima linie, judecătoarea CCR, Iulia Scântei.

Aceasta s-a poziţionat chiar lângă fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, şi lângă colegii săi magistraţi: Ferenc Asztalos Csaba, Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoş şi şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea.

Nici preşedintele Nicuşor Dan nu a putut să treacă indiferent pe lângă mulţimea pestriţă în care se afla judecătoarea Iulia Scântei. S-a oprit şi a salutat-o.

Judecătoarea CCR este cunoscută pentru stilul vestimentar excentric. Aceasta a putut fi văzută chiar la un eveniment oficial purtând o pereche de ochelari de vedere, foarte avangardişti ca stil.

