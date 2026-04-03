Prima pagină » Actualitate » O nouă propunere AUR: mecanism național de prevenție și avertizare a poluării

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) vine cu o nouă propunere. Reprezentanții facțiunii politice au depus în Parlament un proiect legislativ care pendulează în jurul prevenției și protejării sănătății publice. Se dorește, practic, instituirea unui Sistem Național de Prognoză și Avertizare privind Calitatea Aerului (SNPACA).

Prin intermediul acestui sistem, se dorește realizarea și transmiterea unei prognoze de poluare pentru 24, 48 și 72 de ore și avertizarea populației în cazul depășirii pragurilor de risc, potrivit AUR.

Silviu Octavian Gurlui, deputat AUR / foto: Mediafax Foto

Silviu Gurlui, deputat AUR, este cel care a inițial acest proiect legislativ. Prin intermediul proiectului, el propune să se introducă acest mecanism de anticipare a episoadelor de poluare.

„Este o inițiativă pentru prevenție, pentru prognoză și pentru avertizarea populației în cazul riscurilor de poluare accentuată. Să nu avem doar prognoze meteorologice, ci și prognoze pentru vârful de poluare, pentru 24, 48 și 72 de ore, pentru că avem o infrastructură de cercetare și un sistem capabil să facă astfel de analize, iar oamenii trebuie să fie informați.

De asemenea, o serie de fenomene meteorologice (inversiuni termice, calm atmosferic accentuat, frecvența scăzută a precipitațiilor etc.) sunt cunoscute pentru influența lor asupra poluării (amplifică poluarea), tendința lor fiind una în creștere ca severitate și frecvență, astfel că, în viitor, aceste episoade severe de poluare se vor amplifica și mai mult, iar, în acest context, platformele private sau aplicațiile cunoscute nu pot acoperi nevoia unui suport științific profesional complet de monitorizare și cercetare, fiind necesară dezvoltarea unei infrastructuri naționale integrate, pe model european, care să utilizeze platforme și modele europene avansate, capabilă să ofere prognoză, avertizare și analiză la nivel strategic, depășind, ca nivel de performanță și integrare, soluțiile existente și devenind un instrument esențial pentru protecția populației și managementul riscurilor de mediu”, a declarat deputatul AUR Silviu Gurlui.

Intervale de 24, 48 și 72 de ore

În cadrul proiectului de lege este prevăzut acest sistem de avertizare bazat pe prognoză. Așa cum a fost menționat anterior, aceste buletine de prognoză a calității aerului vor putea fi elaborate zilnic. Intervalele care sunt luate în considerare sunt: 24, 48, 72 de ore. Aceste buletine de prognoză, potrivit proiectului, trebuie să fie publice, gratuite, accesibile printr-o platformă naționale, prin paginile web ale autorităților competente și prin alte mijloace media accesibile.

„Acolo unde există un astfel de risc, în București, în Iași, în Timișoara, în Ploiești și oriunde în țară, este vorba de compuși chimici toxici, fie microparticule, fie compuși gazoși cu o toxicitate foarte mare. Trebuie să îi cunoaștem și să îi știm, iar, acolo unde există un risc, populația trebuie avertizată. Pentru a-i proteja pe copii, pentru a-i proteja pe cei în vârstă și pe cei care au diferite afecțiuni. Este o lege pentru prevenție și pentru avertizare. Să nu fie prea târziu, ci să știm dinainte dacă există astfel de riscuri, ca să ne protejăm și să luăm măsuri pentru populație”, a mai precizat deputatul AUR Silviu Gurlui.

„Prin această inițiativă, AUR propune un instrument concret de prevenție și protejare a sănătății populației, adaptat realităților actuale și necesității de informare rapidă în cazul riscurilor de poluare”, se arată în comunicat.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 6 aprilie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
TRANSPORT Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
21:13
Prețul unei călătorii cu metroul în București se scumpește cu 40% și va ajunge să coste mai mult decât la Budapesta sau Varșovia. De când
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
21:08
Cum reușește PNL să scape de orice răspundere pentru manipulările electorale: cartea lui Ciucă, campania de TikTok pentru Georgescu și fotografiile fake cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
FLASH NEWS Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România
20:57
Ministrul Rogobete a făcut calculele. Suma datorată către Pfizer este echivalentă cu construcția celui de-al patrulea spital regional din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe