O nouă propunere AUR: mecanism național de prevenție și avertizare a poluării

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) vine cu o nouă propunere. Reprezentanții facțiunii politice au depus în Parlament un proiect legislativ care pendulează în jurul prevenției și protejării sănătății publice. Se dorește, practic, instituirea unui Sistem Național de Prognoză și Avertizare privind Calitatea Aerului (SNPACA).

Prin intermediul acestui sistem, se dorește realizarea și transmiterea unei prognoze de poluare pentru 24, 48 și 72 de ore și avertizarea populației în cazul depășirii pragurilor de risc, potrivit AUR.

„Este o inițiativă pentru prevenție, pentru prognoză și pentru avertizarea populației în cazul riscurilor de poluare accentuată”

Silviu Gurlui, deputat AUR, este cel care a inițial acest proiect legislativ. Prin intermediul proiectului, el propune să se introducă acest mecanism de anticipare a episoadelor de poluare.

„Este o inițiativă pentru prevenție, pentru prognoză și pentru avertizarea populației în cazul riscurilor de poluare accentuată. Să nu avem doar prognoze meteorologice, ci și prognoze pentru vârful de poluare, pentru 24, 48 și 72 de ore, pentru că avem o infrastructură de cercetare și un sistem capabil să facă astfel de analize, iar oamenii trebuie să fie informați.

De asemenea, o serie de fenomene meteorologice (inversiuni termice, calm atmosferic accentuat, frecvența scăzută a precipitațiilor etc.) sunt cunoscute pentru influența lor asupra poluării (amplifică poluarea), tendința lor fiind una în creștere ca severitate și frecvență, astfel că, în viitor, aceste episoade severe de poluare se vor amplifica și mai mult, iar, în acest context, platformele private sau aplicațiile cunoscute nu pot acoperi nevoia unui suport științific profesional complet de monitorizare și cercetare, fiind necesară dezvoltarea unei infrastructuri naționale integrate, pe model european, care să utilizeze platforme și modele europene avansate, capabilă să ofere prognoză, avertizare și analiză la nivel strategic, depășind, ca nivel de performanță și integrare, soluțiile existente și devenind un instrument esențial pentru protecția populației și managementul riscurilor de mediu”, a declarat deputatul AUR Silviu Gurlui.

Intervale de 24, 48 și 72 de ore

În cadrul proiectului de lege este prevăzut acest sistem de avertizare bazat pe prognoză. Așa cum a fost menționat anterior, aceste buletine de prognoză a calității aerului vor putea fi elaborate zilnic. Intervalele care sunt luate în considerare sunt: 24, 48, 72 de ore. Aceste buletine de prognoză, potrivit proiectului, trebuie să fie publice, gratuite, accesibile printr-o platformă naționale, prin paginile web ale autorităților competente și prin alte mijloace media accesibile.

„Acolo unde există un astfel de risc, în București, în Iași, în Timișoara, în Ploiești și oriunde în țară, este vorba de compuși chimici toxici, fie microparticule, fie compuși gazoși cu o toxicitate foarte mare. Trebuie să îi cunoaștem și să îi știm, iar, acolo unde există un risc, populația trebuie avertizată. Pentru a-i proteja pe copii, pentru a-i proteja pe cei în vârstă și pe cei care au diferite afecțiuni. Este o lege pentru prevenție și pentru avertizare. Să nu fie prea târziu, ci să știm dinainte dacă există astfel de riscuri, ca să ne protejăm și să luăm măsuri pentru populație”, a mai precizat deputatul AUR Silviu Gurlui.

„Prin această inițiativă, AUR propune un instrument concret de prevenție și protejare a sănătății populației, adaptat realităților actuale și necesității de informare rapidă în cazul riscurilor de poluare”, se arată în comunicat.

