AUR intervine în scandalul vaccinurilor: Solicităm anchetarea penală a tuturor celor responsabili

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a reacționat după ce România a pierdut procesul cu Pfizer și este obligată să plătească dozele de vaccin rămase neutilizate. Partidul spune că obligația României de a plăti cele 28 de milioane de doze de vaccin confirmă că deciziile luate în 2021 au fost „netranspartente, disporporționate și complet rupte de interesul real al românilor”.

România trebuie să plătească milioane de doze, iar bugetul este sufocat

AUR susține că factura deciziilor va ajunge direct la români și susține că țara este pusă într-o situație absurdă, aceea în care trebuie să plătească pentru milioane de doze de vaccin care nu au fost folosite. De asemenea, formațiunea politică spune că suma estimată, aproximativ 3 miliarde de lei, ar fi permis indexarea pensiilor cu 2%, scutirea de plata CASS pentru mame, veterani de război și foști deținuți politici sau reîntregirea burselor pentru elevi.

„Astăzi, factura acelor decizii ajunge direct la cetățeni. România este pusă în situația absurdă de a plăti pentru milioane de doze care nu au fost folosite, în timp ce bugetul este deja sufocat, iar românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari și cu o scădere constantă a nivelului de trai. Vorbind concret, suma estimată – în jur de 3 miliarde de lei – ar fi permis măsuri reale pentru români: indexarea tuturor pensiilor cu 2%, scutirea de la plata CASS pentru mame, veteran de război și foști deținuți politici sau reîntregirea burselor pentru elevi”.

Pe cine acuză AUR pentru achzițiile de vaccinuri

Partidul spune că responsabili pentru achiziția dozelor de vaccin sunt fostul premier Florin Cîțu, ministrul Vlad Voiculescu și Raed Arafat, dar și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care „poartă o responsabilitate egală pentru acest dezastru”. AUR mai spune că au fost semnate contracte opace și secretizate cu clauze care le ofereau imunitate companiilor farmaceutice, care au adus o povară financiară nouă pe umerii românilor.

„Responsabilii politici ai acestor achiziții există și au nume. Vorbim despre decizii asumate la nivel guvernamental de către fostul premier Florin Cîțu, susținute de miniștri precum Vlad Voiculescu și girate de întregul mecanism de conducere din perioada pandemiei, inclusiv de structurile coordonate de Raed Arafat. În același timp, aceste decizii s-au înscris într-o logică impusă la nivel european, sub coordonarea Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, care poartă o responsabilitate egală pentru acest dezastru. Rezultatul? Contracte opace și secretizate, clauze care ofereau imunitate companiilor farmaceutice, cantități excesive și, în final, o povară financiară uriașă aruncată pe umerii românilor”.

„Nota de plată va fi acoperită din noi împrumuturi”

AUR transmite că nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru modul în care au fost negociate contractele, pentru cantitățile cumpărate și pentru lipsa de transparență. Mai mult decât atât, partidul susține că românii vor plăti pentru această greșeală.

„Nimeni nu a ieșit până astăzi să își asume aceste decizii. Nimeni nu a răspuns pentru modul în care au fost negociate contractele, pentru cantitățile achiziționate sau pentru lipsa totală de transparență. În schimb, românii sunt cei care plătesc. Și nu doar o dată. Pentru că această notă de plată va fi acoperită, cel mai probabil, din noi împrumuturi. Iar împrumuturile de astăzi sunt taxele de mâine”.

În finalul mesajului, AUR a spus că nu este normal ca românii să plătească pentru decizii politice greșite, luate fără măsură și fără responsabilitate. În acest sens, partidul solicită o anchetă penală a celor responsabili în acest scandal.

„Nu este normal ca românii să plătească pentru decizii politice greșite, luate fără măsură și fără responsabilitate. Cei care au semnat, au aprobat și au susținut aceste contracte trebuie să răspundă public pentru consecințe. Solicităm anchetarea penală a tuturor celor responsabili, în frunte cu fostul premier Florin Cîțu și miniștrii responsabili. Pentru că într-un stat normal, greșelile la acest nivel nu sunt plătite de cetățeni, ci de cei care le-au făcut”.

