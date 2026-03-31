AUR a deschis oficial cursurile Academiei Politice „Titu Maiorescu”, un proiect prin care vrea să înlocuiască actuala clasă de politicieni. Evenimentul a debutat pe 30 martie, sub coordonarea lui Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului. Programul promite o pregătire riguroasă în domenii cheie, de la administrație până la securitate națională, iar membrii AUR vor fi condiționați să urmeze cel puțin un astfel de curs. Conform site-ului Academiei AUR, prețul pentru un modul este de 300 de lei, iar pentru studenții de până în 27 de ani, se aplică o reducere de 150 de lei.

O soluție pentru lipsa de pregătire din politica actuală

Dan Dungaciu susține că această academie este un răspuns direct la eșecul partidelor din trecut. El afirmă că România suferă din cauza politicienilor fără școală și fără simț de răspundere.

„Acest proiect nu este doar despre educație politică, ci despre responsabilitate și reconstrucție. România are nevoie de oameni care înțeleg statul, care respectă legea și care pun interesul național deasupra intereselor de grup.”

Programul de învățare este împărțit în patru module esențiale. Elevii vor studia cum funcționează instituțiile statului și administrația publică. De asemenea, aceștia vor învăța regulile după care se fac legile în Parlament.

Cel puțin un curs pentru a candida la o funcție publică

Dungaciu a transmis că membrii AUR vor fi nevoiți să urmeze cel puțin un curs, pentru care vor primi câte un certificat. O atenție deosebită este acordată politicii externe și securității internaționale. Academia se adresează persoanelor care vor o carieră în funcții publice sau administrative.

AUR transmite că cei înscriși la cursuri vor învăța de la cadre didactice specializate și experți. La finalul studiilor, absolvenții primesc un certificat care atestă noile competențe dobândite.

„AUR își asumă nu doar rolul de opoziție politică, ci și responsabilitatea de a construi o alternativă reală pentru viitorul României, bazată pe competență, valori și respect față de cetățeni.”

În 2024, partidul AUR a fost în centrul unui scandal, după ce Ringo Dămureanu, deputat al partidului, a acuzat conducerea partidului că a condiționat participarea pe un loc eligibil la alegerile parlamentare de plata unor sume: 100.000 de lei donație pentru precampanie și până la 190.000 de lei ca împrumut pentru partid.

