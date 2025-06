O pensionară din UK s-a trezit cu o factură la energie electrică de peste 28.000 de euro. Cum a fost posibil: „Pur și simplu nu îmi permit să plătesc”

O femeie de 70 de ani din Marea Britanie se află aproape de colaps financiar, după ce a primit o factură la energie electrică de 24.000 de lire sterline, adică echivalentul a 28.024 euro, pentru o proprietate pe care o închiriază.

Lin Lawler, proprietara casei Grange Farmhouse din Hainford, Norfolk, se confruntă cu situația aceasta din cauza unui contor electric defect. Aceasta spune că își închiriază locuința cu cinci dormitoare și anexa alăturată pentru vacanțe, în total peste 100 de zile pe an, conform Metro.

Cu toate că proprietatea este folosită limitat, furnizorul de energie SmartestEnergy i-a emis o factură în valoare de 24.010 lire pentru un an întreg și spune că îi va sista alimentarea cu energie electrică dacă nu acceptă să plătească în rate săptămânale câte 2.022 lire.

De precizat este că locuința de vacanță este disponibilă pentru închiriere la prețul de 2.195 lire pentru o săptămână, fiind situată pe o fermă de 50 de acri care include și un iaz.

„Ombudsmanul oferă un serviciu gratuit și independent pentru soluționarea disputelor dintre furnizorii de energie și consumatori. În urma reclamației inițiale, am constatat că nivelul consumului la proprietate este relativ ridicat, însă nu am găsit suficiente dovezi că contorul ar înregistra eronat. Am recomandat doamnei Lawler să solicite un test de precizie a contorului. După aplicarea măsurilor remediale, rămâne clar că disputa cu furnizorul nu s-a încheiat, așa că vom reanaliza situația”, a precizat un purtător de cuvânt al Ombudsmanului pentru Energie.