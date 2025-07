O persoană a investit 7.793 de dolari în Bitcoin, în urmă cu 14 ani. Ce a descoperit după ce a accesat portofelul electronic, acum, în iulie 2025

Iată ce valoare deține o persoană care investise 7.793 de dolari în Bitcoin, în urmă cu 14 ani, apoi nu a mai accesat portofelul electronic. A avut parte de o reală surpriză, după ce a reaccesat contul, acum, la începutul lunii iulie 2025.

Surpriza a fost mare în cazul unei persoane care nu își mai accesase de 14 ani contul în care investise în Bitcoin. La începutul lunii iulie 2025, persoana în cauză a reaccesat contul inactiv de peste o decadă, în care investise, inițial, 7.793 de dolari. Deține două astfel de portofele și fiecare conțineau câte 10.000 de bitcoini, la finalul săptămânii trecute.

Nu se cunoaște identitatea persoanei care a devenit, peste noapte, miliardară, însă se cunosc detalii precum numele portofelelor electronice: „12tLs…xj2me” și „1KbrS…AWJYm”. Cele două portofele au transferat bitcoinii către adrese noi, la o distanță de jumătate de oră, joi și vineri, 3 și 4 iulie 2025. A fost singurul transfer efectuat în cei 14 ani. Se presupune că ar fi vorba despre doi proprietari ai portofelelor electronice, acestora fiindu-le atribuită denumirea de „balene Bitcoin”. Cert este că valoarea din portofelele electronice este de ordinul miliardelor. Se spune „Balenă Bitcoin” în cazul unei persoane care „deține o cantitate mare de monede și tokenuri digitale”, arată Decrypt.

În 2011, când erau efectuate investițiile de mii de dolari, un Bitcoin valora aproape 0,78 dolari. În cei 14 ani, valoarea monedei virtuale a crescut cu 13.982.800%. Acum, fiecare portofel electronic mai sus menționat valorează, practic, aproape 1,1 miliarde de dolari. Transferul monedelor virtuale a fost interceptat rapid și de Whale Alert.

„O adresă inactivă care conține 10.000 #BTC (1.092.973.486 USD) tocmai a fost activată după 14,3 ani (valora 7.793 USD în 2011)!”, a scris Whale Alert pe X.

💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 💤 A dormant address containing 10,000 #BTC (1,092,973,486 USD) has just been activated after 14.3 years (worth 7,793 USD in 2011)!https://t.co/hzeryv3B5t

— Whale Alert (@whale_alert) July 4, 2025