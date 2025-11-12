Prima pagină » Actualitate » „Vânătoarea umană” din războiul din BOSNIA. Bogătașii străini au împușcat pentru distracție civili. Ororile anchetate de procurori

„Vânătoarea umană” din războiul din BOSNIA. Bogătașii străini au împușcat pentru distracție civili. Ororile anchetate de procurori

Ruxandra Radulescu
12 nov. 2025, 22:15, Actualitate

Procurorii din Milano anchetează mai mulți cetățeni din Rusia, SUA și Italia, suspectați de implicarea în adevărate „safari umane” – împușcarea civililor în timpul războiului din Bosnia. Suspecții sunt acuzați că au plătit sume considerabile membrilor armatei sârbilor bosniaci sume, pentru a-i transporta în Sarajevo și a împușca locuitorii orașului asediat în anii ’90.

Războiului din Bosnia, rămas în istorie drept unul dintre cele mai sângeroase conflicte de după ce de-Al Doilea Război Mondial, continuă să aibă un ecou puternic, trei decenii mai târziu. Anchetatorii din Milano investighează mai mulți cetățeni, care ar fi plătit sume de până la 100.000 de dolari pentru a ajunge la Sarajevo și a declanșa adevărate „vânători umane” asupra civililor, transmite The Telegraph.

Potrivit surselor, „lunetiștii de weekend” ucideau la întâmplare, doar din distracție și erau dispuși să plătească sume mari pentru un astfel de „safari uman”. „Copiii costau mai mult”,  transmite sursa citată, în timp ce bătrânii erau uciși gratuit.

Potrivit anchetei, în anii 1990, străinii înstăriți plăteau zeci de mii de euro militarilor sârbi pentru a trage fără discriminare asupra locuitorilor orașului asediat, inclusiv asupra copiilor.

Comandamentul aparținea atunci lui Radovan Karadžić, condamnat de Tribunalul de la Haga la închisoare pe viață pentru crime de război.

„Lunetiștii de weekend” plăteau bani grei pentru a ucide

Jurnaliștii precizează că „lunetiștii de weekend” plăteau până la 100.000 de euro pentru a participa la împușcături. Potrivit surselor, „copiii costau mai mult”, în timp ce bătrânii erau lăsați să fie uciși gratuit.

Singurul caz documentat de acest fel este atacul asupra Sarajevo de către scriitorul și propagandistul rus Eduard Limonov în 1992.

Despre astfel de episoade au povestit anterior foști militari bosniaci și americani care au participat la investigarea crimelor din fosta Iugoslavie.

Autoritățile lucrează la identificarea persoanelor suspectate.

Peste 8.000 de persoane, ucise în masacrul de la Srebenica

În timpul războiului din Bosnia, orașul Sarajevo a fost asediat de forțele pro-sârbe, de-a lungul unei perioade de cinci ani, fiind cel mai îndelungat asediu a unui oraș locuit de civili din istoria militară modernă. Cea mai mare atrocitate a conflictului bosniac avut loc în iulie 1995 la Srebrenica, când peste 8.000 de bărbați și băieți bosniaci au fost uciși de trupele lui Ratko Mladić.



