Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie

O senatoare a fost atacată cu o bară metalică într-o parcare din București. Scandalul a avut loc joi seara. Parlamentara, care ar avea o relație cu fostul partener al agresoarei, a sunat la 112.

Senatoarea POT Valentina Aldea a intrat în conflict cu soția unui bărbat cu care parlamentara are o relație, potrivit Cancan. Bărbatul și soția sa nu mai au o relație, ei fiind în divorț de mult timp. Joi, în jurul orei 19.30, soția a mers la apartamentul soțului și a găsit mașina senatoarei în parcare. Ulterior, ea a provocat scandal în fața blocului și a început să lovească puternic mașina senatoarei Valentina Aldea.

Senatoare POT, atacată cu ranga într-o parcare din București

Soția și-a sunat soțul, iar în momentul când acesta a coborât împreună cu senatoarea, femeia i-a atacat cu o bară metalică. Cele două s-au încăierat și senatoarea a sunat la 112 după ce a fost lovită peste mână cu ranga. Ulterior, victima a fost la INML și a obținut certificat medical potrivit căruia necesită 2-3 zile de îngrijire medicală.

Ambele femei au fost audiate la secția de Poliție și au depus plângere una împotriva celeilalte. Soția a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore și urmează să fie prezentată în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă fiind anchetată pentru lovire și distrugere.

Valentina Aldea a fost aleasă pentru poziția de senator în Circumscripția electorală nr.42 București. Ea a candidat pe lista POT.

Scandalul va fi instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, unde vor fi analizate acuzațiile reciproce și gravitatea agresiunilor.