Prima pagină » Actualitate » O țară europeană ia în calcul adoptarea unei noi limbi oficiale: ar deveni a patra

O țară europeană ia în calcul adoptarea unei noi limbi oficiale: ar deveni a patra

07 dec. 2025, 17:23, Actualitate
O țară europeană ia în calcul adoptarea unei noi limbi oficiale: ar deveni a patra

Limba engleză ar trebui să devină a patra limbă oficială a Luxemburgului, a declarat mediul de afaceri al țării, în încercarea de a atrage talente în Marele Ducat și de a stimula competitivitatea, scrie publicația Luxemburg Times. Mulți dintre cei atrași de calitatea vieții din Ducat vorbesc formal doar engleza.

Limba ar trebui să fie ridicată la același statut cu „luxemburgheza” – un dialect franco-german, franceza și germana, a declarat Camera de Comerț într-un raport publicat marți. În paralel, camera a afirmat că luxemburgheza ar trebui promovată ca „limba integrării”, având în vedere că mulți dintre noii veniți în țară nu vorbesc nici franceza, nici germana, darămite luxemburgheza.

O analiză a ultimului recensământ al țării, realizat în 2021, a arătat că limba engleză câștigă în importanță și este acum a treia limbă cea mai vorbită în Luxemburg.

Recomandarea autorului: Mâncarea românească a cucerit inima celor din Luxemburg. Un român a dat lovitura cu restaurantul tradițional

Recomandarea video

Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce este „divorțul silențios”: Rămâi căsătorit, dar ieși din relație
VIDEO George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
18:07
George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
17:44
Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
EXTERNE Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei
17:43
Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman
17:32
Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman
LIVE 🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja
17:00
🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Anamaria Gavrilă revine în forță: „Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”
16:42
Anamaria Gavrilă revine în forță: „Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”

Cele mai noi