Limba engleză ar trebui să devină a patra limbă oficială a Luxemburgului, a declarat mediul de afaceri al țării, în încercarea de a atrage talente în Marele Ducat și de a stimula competitivitatea, scrie publicația Luxemburg Times. Mulți dintre cei atrași de calitatea vieții din Ducat vorbesc formal doar engleza.

Limba ar trebui să fie ridicată la același statut cu „luxemburgheza” – un dialect franco-german, franceza și germana, a declarat Camera de Comerț într-un raport publicat marți. În paralel, camera a afirmat că luxemburgheza ar trebui promovată ca „limba integrării”, având în vedere că mulți dintre noii veniți în țară nu vorbesc nici franceza, nici germana, darămite luxemburgheza.

O analiză a ultimului recensământ al țării, realizat în 2021, a arătat că limba engleză câștigă în importanță și este acum a treia limbă cea mai vorbită în Luxemburg.

