România, campioană la consumul de alcool în UE. De la ce vârstă încep să bea minorii

România a devenit lider nedorit în UE la consumul de alcool și a depășit cu mult media europeană. Noul raport al OCDE evidențiază nu numai nivelul ridicat al consumului la adulți, dar și vârsta tot mai mică de la care minorii încep să consume alcool.

Un nou raport al OCDE dat publicității în 2025, arată că România, se află, în 2023, pe primul loc în UE la consumul de alcool, cu 12,3 litre de alcool pe cap de locuitor, peste media de 8,5 litri la nivelul țărilor membre.

În vreme ce unele state europene au reușit în ultimii 10 ani să reducă semnificativ consumul de alcool, România este printre puținele țări în care nivelul a crescut, depășind cu peste 2 litri valorile din 2013, în vreme ce Grecia se află la extrema opusă, cu numai 6,6 litri de persoană, urmată fiind de Belgia și Lituanua, unde reducerea a depășit 2,5 litri.

Acest raport subliniază că Uniunea Europeană rămâne regiunea cu cel mai ridicat consum de alcool din lume. Alcoolul continua să fie asociat cu creșterea riscului de cancer oral, esofagian, hepatic, colorectal sau mamar, iar OMS avertizează că legătura dintre consumul excesiv și mortalitatea cauzată de cancer este tot mai evidentă.

Pe lângă consumul anual, studiul mai analizează și episoadele de consum excesiv. În statele OCDE, 27% dintre persoanele peste 15 ani au spus că se îmbată cel puțin o dată pe lună. Grecia, Irlanda și Suedia trec pragul de 40%, în vreme ce Ungaria, Slovenia și Croația se mențin sub 15%. În plus, în țările OCDE, procentul copiilor de 11 ani care consumă alcool a crescut de la 4% la 5% între 2018 și 2022.

De altfel, România se află printre statele cu niveluri alarmante, alături de Cehia, Ungaria, Bulgaria și Franța, unde peste 10% dintre copiii de 11 ani au consumat alcool în ultima lună.

La vârsta de 13 ani, 15% dintre copii recunosc consumul recent, iar la 15 ani, în unele țări europene, consumul repetat până la ebrietate trece de 35%. Țări precum Danemarca, Ungaria și Bulgaria sunt cele mai afectate, iar Portugalia reușește să mențină un nivel redus, sub 10%.

România se situează în zona medie, dar cu valori semnificativ mai mari decât state precum Irlanda sau Franța.

Autorul recomandă:

Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței