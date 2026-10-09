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Oana Gheorghiu critică PSD, care vrea acum majoritate alături de liberali: „Disonanță cognitivă în stare pură”

Olga Borșcevschi
Oana Gheorghiu critică PSD, care vrea acum majoritate alături de liberali: „Disonanță cognitivă în stare pură”
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Vicepremierul demis Oana Gheorghiu apreciază că este o disonanţă cognitivă în stare pură faptul că PSD zice astăzi că vrea să facă majoritate cu PNL, acelaşi PSD care a dat jos, cu 5 luni în urmă, guvernul din care făcea parte alături de liberali. Gheorghiu susține că PNL nu mai este partidul-breloc cu care PSD era obişnuit.

Oana Gheorghiu acuză PSD de disonanță cognitivă

„Disonanţă cognitivă în stare pură: PSD zice astăzi că vrea să facă majoritate cu PNL. Acelaşi PSD care a dat jos, cu 5 luni în urmă, guvernul din care făcea parte, alături de PNL. Aveau tot planul pregătit, le-au promis colegilor de partid că dau jos guvernul şi se întorc imediat la guvernare, după ce PNL scapă de Ilie Bolojan. Dar uite că n-a fost să fie: sub conducerea lui Ilie Bolojan, Partidul Naţional Liberal nu mai este partidul-breloc cu care PSD era obişnuit”, transmite Oana Gheorghiu pe Facebook.

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„Sorin Grindeanu, care nu mai ştie cum să fugă de responsabilitatea guvernării, apare la televizor şi ne explică cum el este, de fapt, cel plin de responsabilitate şi că PSD este pregătit să îşi asume guvernarea. Ce să vezi: când vine totuşi momentul să o facă efectiv, descoperă brusc că nu vrea să guverneze fără PNL şi UDMR. Cel care a dărâmat un guvern din care el însuşi a făcut parte vine astăzi şi ne cere «maturitate politică» şi «responsabilitate»”, mai spune ea.

Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu face un avertisment privind prelungirea crizei politice care afectează România, prin blocarea reformelor și întârzierea investițiilor. Ea susține că efectele acestei situații vor fi resimțite de cetățenii obișnuiți și de companiile private.

„Aşadar, România poate fi ţinută luni întregi într-o criză politică. Important este să nu devină PSD vulnerabil. Consecvenţă marca Sorin Grindeanu. Şi ca ridicolul să fie complet, Sorin Grindeanu vine cu o ofertă generoasă: «PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideţi!» Asta deşi, cu doar câteva zile în urmă, PSD a respins la vot guvernul minoritar PNL-USR-UDMR condus de Siegfried Mureşan. Acum Grindeanu propune o formulă şi mai restrânsă decât cea pe care tocmai a blocat-o. Şi tot el le dă celorlalţi lecţii de maturitate”, mai precizează vicepremieurul demis.

Oana Gheorghiu: „România pierde timp și bani”

Ea precizează că, între timp, România pierde timp şi bani iar reformele reale sunt blocate, în timp ce investiţiile aşteaptă rezolvarea crizei.

„Nota de plată vine tot pe spatele oamenilor obişnuiţi, care nu stau pe nişte cutii de pantofi pline cu bani. Dar grija lui Sorin Grindeanu nu sunt nici oamenii obişnuiţi şi nici companiile private. Grija sa este să nu ajungă PSD «într-o zonă vulnerabilă». Ce nu înţelege PSD astăzi este nu doar că PSD este deja într-o zonă vulnerabilă, ci că accelerează puternic spre prăbuşire. Problema noastră, a tuturor, este că PSD încearcă să tragă şi România după el, în prăpastie”, mai scrie Oana Gheorghiu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării. (Mai multe detalii AICI)

Potrivit liderului social-democrat, o discuţie despre viitorul unei ţări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern, ci trebuie să vorbim şi despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii şi de a le duce până la capăt.

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