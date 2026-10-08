Premierul desemnat Luca Niculescu a ajuns la sediul PSD pentru negocieri. Ce condiţii pun social-democrații pentru a susţine viitorul Guvern

Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat, începe, astăzi, întâlnirile cu partidele parlamentare, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare. Primele discuţii sunt cu delegaţiile PSD, PNL şi UDMR, Luca Niculescu urmând să meargă la sediile formațiunilor politice. PSD transmite că nu este dispus să ofere un vot în alb şi condiţionează susţinerea noului Executiv de o schimbare clară a modului în care este administrată ţara şi a direcţiei economice.

UPDATE, 11:05 – Luca Niculescu a ajuns la sediul PSD pentru negocieri

Luca Niculescu a ajuns la sediul Partidului Social Democrat, unde a fost întâmpinat de Bogdan Ivan și Radu Oprea.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit programului întâlnirilor, stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până în prezent, Luca Niculescu se va întâlni de la ora 11:00 cu reprezentanţii Partidul Social Democrat (PSD), de la ora 14:00 cu cei ai Partidului Naţional Liberal (PNL) şi de la ora 15:30 cu reprezentanţii Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR).

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Întâlnirea cu conducerea USR ar urma să aibă loc luni, 12 octombrie, transmit surse politice pentru Știrile ProTV. Tot luni ar urma ca Luca Niculescu să se întâlnească cu reprezentanții minorităților și cu grupul parlamentar Unitiți pentru România.

Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor, calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare urmând să fie comunicat în cel mai scurt timp.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură pe 5 mai.

Premierul desemnat a declarat, luni, că prima misiune va fi construirea unei majorităţi care să voteze un guvern ce va fi „profund ancorat” în direcţia europeană şi euroatlantică a României, menţionând că va avea discuţii în acest sens cu partidele parlamentare.