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Oana Lis, revoltată de ultima factură la energie. Cât trebuie să plătească: „Nu pot să-l țin pe Vio în frig”

Oana Lis, revoltată de ultima factură la energie. Cât trebuie să plătească: „Nu pot să-l țin pe Vio în frig”
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Într-o postare pe Facebook, Oana Lis s-a arătat revoltată de ultima factură la energie. Soția lui Viorel Lis a susținut că are de plătit câteva sute de lei, în condițiile în care nu a folosit nici aerul condiționat, nici caloriferul electric.

Oana Lis a mai menționat că nu poate să își țină soțul, pe Viorel Lis, în frig, mai ales că se confruntă cu probleme de sănătate.

Mesajul Oanei Lis pe Facebook

„Ce nervi am, a venit factura de lumina vreo 330 de lei, în condițiile în care nu am dat drumul la aer condiționat și nici nu am băgat caloriferul electric. Încă. Că nu pot să-l țin pe Vio în frig, că îi face rău. Păi nici n-am plătit-o p-asta și mă întreb oare cât va veni următoarea”, a notat Oana Lis pe Facebook.

Mai multe persoane au reacționat la postarea Oanei Lis, pe Facebook.

  • „Stai liniștită, draga mea, surorii mele i-a venit 800 și locuiește ca tine la bloc și ea vine seara acasă când termină munca”;
  • „La mine a venit 1.100 lei…”;
  • „La mine cel mai puțin 380 lei ..pana la 780 lei. Sunt obișnuită. Asta e”.

Viorel Lis se confruntă cu probleme de sănătate

Starea de sănătate a lui Viorel Lis s-ar fi înrăutățit în ultimele luni. Fostul primar suferă de diabet, care i-a afectat grav vederea, și acuză dureri tot mai mari de oase și mușchi. Oana Lis caută soluții medicale pentru a-l ajuta.

„Are un diabet de 20 de ani și l-a afectat foarte mult, am chemat un doctor (…) I-am spus că e afectată 80% vederea, că are nevoie de operație (…) El nu ar putea să stea pe masa de operație cu dureri (…) Îl ia durerea și îi crește tensiunea (…) Are foarte multe diagnostice, pentru că se adună de la an la an (…) Vreau să fac tot ce pot, vreau să încerc, sunt niște infiltrații care se fac”, a spus Oana Lis, arată Cancan.

Sursă foto: Facebook, arhiva

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