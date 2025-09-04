Oana Radu s-a CĂSĂTORIT la Mamaia cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Cei doi se logodiseră anul trecut, la Paris

Cântăreața Oana Radu (31 de ani) s-a căsătorit pe plaja Azimuth din Mamaia cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Cei doi erau logodiți de la finalul anului 2024, fericitul eveniment având loc la Paris, în timpul unei escapade romantice.

Artista, carea reușit să slăbească nu mai puțin de 13 kilograme în doar 20 de zile, a ales o rochie ieșită din tipare, notează România TV, care precizează că în partea de sus a avut un corset alb, iar în partea de jos a avut o fustă mulată.

Soțul artistei a fost la fel de elegant ca mireasa sa, purtând un costum alb și o cămașă neagră.

La decor, cei doi au ales flori albe și artificii colorate, iar buchetul de mireasă al Oanei a fost realizat din flori albe și s-a încadrat perfect în acesta.

Cuplul a apelat la ajutorul unui wedding planner pentru a organiza evenimentul, iar zilele trecute a vizitat locația împreună cu echipa sa pentru a stabili detaliile legate de scenă, invitați și atmosfera petrecerii.

FOTO & VIDEO: România TV