Prima pagină » Actualitate » Oana Radu s-a CĂSĂTORIT la Mamaia cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Cei doi se logodiseră anul trecut, la Paris

Oana Radu s-a CĂSĂTORIT la Mamaia cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Cei doi se logodiseră anul trecut, la Paris

04 sept. 2025, 23:36, Actualitate
Oana Radu s-a CĂSĂTORIT la Mamaia cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Cei doi se logodiseră anul trecut, la Paris
Oana Radu și Șerban Balaban s-au căsătorit la Mamaia

Cântăreața Oana Radu (31 de ani) s-a căsătorit pe plaja Azimuth din Mamaia cu Șerban Balaban, toboșarul trupei sale. Cei doi erau logodiți de la finalul anului 2024, fericitul eveniment având loc la Paris, în timpul unei escapade romantice.

Artista, carea reușit să slăbească nu mai puțin de 13 kilograme în doar 20 de zile, a ales o rochie ieșită din tipare, notează România TV, care precizează că în partea de sus a avut un corset alb, iar în partea de jos a avut o fustă mulată.

Soțul artistei a fost la fel de elegant ca mireasa sa, purtând un costum alb și o cămașă neagră.

La decor, cei doi au ales flori albe și artificii colorate, iar buchetul de mireasă al Oanei a fost realizat din flori albe și s-a încadrat perfect în acesta.

Cuplul a apelat la ajutorul unui wedding planner pentru a organiza evenimentul, iar zilele trecute a vizitat locația împreună cu echipa sa pentru a stabili detaliile legate de scenă, invitați și atmosfera petrecerii.

FOTO & VIDEO: România TV

Citește și

ALERTĂ Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală
23:02
Focar de ANTRAX, descoperit într-o fermă de capre şi oi din Vrancea. Proprietarul animalelor este internat în spital, cu aceeași boală
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor
22:35
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, VIZITĂ pe șantierul de pe Lotul 1 al Autostrăzii 0 Nord. Care este stadiul fizic al lucrărilor
VIDEO Tot mai mulți români apelează la comparatoarele de preț, când vine vorba de cumpărături, pentru a face ECONOMII. Cum funcționează acestea
21:25
Tot mai mulți români apelează la comparatoarele de preț, când vine vorba de cumpărături, pentru a face ECONOMII. Cum funcționează acestea
UPDATE Patronul Automobile Leasing și alte 4 persoane, reținute pentru evaziune. Arest la DOMICILIU pentru cei cinci, măsura a fost deja contestată de DNA
20:50
Patronul Automobile Leasing și alte 4 persoane, reținute pentru evaziune. Arest la DOMICILIU pentru cei cinci, măsura a fost deja contestată de DNA
ANCHETĂ TRAGEDIE în județul Dâmbovița. Un tânăr de 18 ani a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el
20:11
TRAGEDIE în județul Dâmbovița. Un tânăr de 18 ani a murit după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el
VIDEO Ratele românilor cu credite în lei vor CREȘTE semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce IRCC a atins un record istoric. Cât vor plăti în plus
19:37
Ratele românilor cu credite în lei vor CREȘTE semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce IRCC a atins un record istoric. Cât vor plăti în plus
Mediafax
Ce notă și-ar da Nicușor Dan pentru primele 100 de zile de mandat: 'Sunt o persoană exigentă'
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
Horoscop 5 septembrie. Unele zodii descoperă echilibrul prin detalii, în timp ce altele învață lecții importante
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
INTERVIU EXCLUSIV cu Nicuşor Dan. Ce notă şi-ar da după 100 de zile şi când merge în SUA. "Invitaţia există"
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Kate Middleton, schimbare uluitoare de look! Cum a apărut Prințesa de Wales la cea mai recentă vizită regală
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Numerarul pare sortit dispariției. Decizia UE privind banii pe card și cei digitali: Singura noastră adevărată soluție
Evz.ro
Protocolul secret semnat de Nicolae Ceaușescu. Rușii au dat ordinul, dar totul s-a făcut țăndări
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce se intampla in aceste momente cu bărbatul care şi-a bătut amanta şi a trecut cu maşina peste ea, lăsând-o să agonizeze
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Armata Rusiei va primi „sprijin deplin” din partea Coreei de Nord, anunță Kim Jong Un