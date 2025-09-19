Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a transmis joi seară, că, prima vizită la Washington a debutat cu o serie de întâlniri cu oficiali din cadrul Congresului american, în scopul consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA. Temele de discuție au vizat și stabilirea viitoarei vizite a președintelui Nicușor Dan

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe se află zilele acestea într-o vizită oficială la Washington, în cadrul căreia s-a întâlnit cu oficiali din Congresul american. Printre temele de discuție au figurat proiectele de parteneriat în domeniul energiei, programul Visa Waiver, dar și programarea următoarei vizite a președintelui Nicușor Dan

„Prima zi a vizitei mele la Washington a fost dedicată consolidării Parteneriatului Strategic România-SUA și promovării intereselor cheie ale României printr-o serie de întâlniri în Congresul SUA, într-un moment important pentru România. În alocarea resurselor precum și în perspectiva pe care o are SUA asupra României și a regiunii noastre Congresul american are un rol foarte important și acum dar și pe termen lung. Printre oficialii cu care ne-am întâlnit azi se află Senatorul James Risch, Președintele Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, Senatorul Steve Daines, Președintele Sub-comitetului pentru Europa, Congressmanul William Keating, Co-președintele Sub-comitetului pentru Europa, și Congressmanul Tom Suozzi, Co-președinte al Grupului de prietenie pentru România (RO Caucus). Discuțiile s-au concentrat pe rolul României ca aliat de încredere al SUA, pe stabilitatea parteneriatului pe componenta de securitate și pe creșterea componentei comerciale și a investițiilor private”, a precizat Oana Țoiu.

Relațiile UE-SUA, vizita lui Nicușor Dan și programul Visa Waiver, printre subiectele abordate

„Printre temele abordate s-au regăsit cooperarea în securitate și apărare, proiectele concrete de parteneriat în domeniul energiei – precum cele de la Cernavodă și Doicești – și valorificarea noilor oportunități de comerț și investiții, programul Visa Waiver, relațiile UE-US dar și viitoarea vizită a președintelui Nicușor Dan. Agenda continuă cu întâlniri în Congres dar și cu reprezentanți ai comunității românilor din SUA înainte de începerea Adunării Generale ONU la New York”, a adăugat ministrul Afacerilor Externe.

Foto: Facebook/Mediafax