Disonanță cognitivă în MAE. În vreme ce ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, declară răspicat că problema anulării alegerilor este una închisă pentru americani, titulara portofoliului de Externe, Oana Țoiu, îl contrazice vizibil.

Ministrul de externe, Oana Țoiu, e în plin proces de colectare a informațiilor oficiale în vederea întocmirii unui raport explicativ către SUA, după cum o confirmă și un document difuzat de ziarista Anca Alexandrescu.

MAE confirmă: Administrația Trump a cerut explicații despre anularea alegerilor

Pe 26 august, Oana Țoiu a provocat multă rumoare dezvăluind, într-o conferință de presă, faptul că noua administrație Trump a cerut explicații regimului de la București pentru anularea alegerilor, lucru pe care nu îl mai devoloase până atunci.

”În ceea ce privește evaluarea politică, care este o componentă foarte importantă, sunt mai multe elemente și le reiau. Pe de-o parte, felul în care, la momentul respectiv, s-a schimbat paradigma administrației președintelui Trump față de felul în care se uită la securitatea, la granițe și la migrație și, la momentul respectiv – foarte apropiat de decizia comunicată de SUA de suspendare temporară a procesului de aderare a României la Visa Waiver – declarațiile de la acea vreme, asumate de oficiali americani, care au criticat în spațiul public, pe platformele mai multor conferințe internaționale, cel mai la îndemînă de menționat este declarația lui J.D. Vance de la conferința de la Munich, la acel moment au cerut mai multe explicații față de decizia României pentru anularea alegerilor”, a scris Oana Țoiu.

Pe 22 august, o delegație de la Ambasada SUA, împreună cu un reprezentant al Departamentului de Stat, a descins la AEP pentru a cere date și documente oficiale despre anularea alegerilor, dezvăluire recunoscută ulterior de către autoritate.

Raportul Departamentului de stat pe tema respectării drepturilor omului este, în premieră, unul negativ

La începutul lunii august, un alt document exploziv a atras atenția. Publicarea raportului anual privind respectarea drepturilor omului de către România, al Departamentului de Stat american. În premieră, raportul nu mai consemna că alegerile din 2024 au fost libere și corecte, insistându-se pe suspecta anulare a alegerilor.

Anca Alexandrescu a publicat pe Facebook un document oficial, o adresă a ministrului de externe către AEP, pe 3 septembrie, la o săptămînă după dezvăluirea din 26 august:

”Conform practicii anuale, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (DoS) a publicat, în data de 12 august 2025, cea de a 49-a ediție a Raportelor anuale privind respectarea drepturilor omului la nivel global. Ca în fiecare an, raportul conține și referiri la situația din România, în cadrul segmentului de țară dedicat.

Având în vedere faptul că printre tematicile abordate în cadrul Raportului se regăsește și problematica anulării alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, vă transmitem, spre informare și analiză, referirile la situația din România privind respectarea drepturilor omului, situație aferentă anului 2024, ce sunt disponibile la următorul link: https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/romania/.

Eventuale observații sau puncte de vedere ale Autorității Electorale Permanente cu privire la Raportul DoS pot fi înaintate Ministerului Afacerilor Externe, la adresa de e-mail [email protected], de preferință până la data de 30 septembrie 2025. Vă rog să primiți, stimate domnule președinte, asigurarea deplinei mele considerații”.

Raportul SUA pune în discuție anularea alegerilor ca problemă de drepturi fundamentale, scrie inpolitics.ro.

