Prima pagină » Știri externe » După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki

După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki

05 sept. 2025, 14:51, Știri externe
După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki
Galerie Foto 11

Noul președinte al Poloniei, Karol Tadeusz Nawrocki, se află deja la a doua vizită la Casa Albă. Una din postura de candidat, una din postura de președinte. De fiecare dată, Nawrocki a fost primit cu mare fast de președintele Donald Trump, care l-a susținut în campania electorală. În schimb, Bucureștiul pare din ce în ce mai îndepărtat de Washington, cu Nicușor Dan președinte. Deși România este poziționată pe aceleași coordonate strategice ca Polonia, se află pe flancul estic al NATO, la granița cu Ucraina, nu pare să fie și pe harta de interes a președintelui Donald Trump.

Vezi galeria foto
11 poze

Donald Trump l-a întâmpinat pe Karol Nawrocki la Casa Albă cu o paradă de fast a aviației SUA, în care 4 avioane F-16 și F-35 au brăzdat cerul sosirii sale. Un spectacol care, cel mai probabil, va rămâne în istoria foto a diplomației. Imaginea cu cei doi lideri privind înspre cer.

Survolul aviatic emblematic a fost organizat în memoria maiorului Maciej Krakowian, care a murit joia trecută când un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit în timpul exercițiilor dinaintea spectacolului aerian de la Radom, arată președinția poloneză într-un comunicat.

Foto: Profimedia

Același moment a fost pus în scenă de Trump și în Alaska, la întâlnirea cu Putin, unde avioane de luptă F-22 și un bombardier B-2 au transmis un mesaj de forță a SUA.

Programul vizitei președintelui Poloniei și principalele teme ale discuțiilor

Vizita în SUA a lui Nawrocki este prima vizită externă a președintelui Poloniei. Potrivit Cancelariei Prezidențiale de la Varșovia, programul a început la ora 17:00 (ora Poloniei) cu întâmpinarea președintelui Karol Nawrocki de către liderul american.

Aceasta a fost urmată de prezentarea delegațiilor care îi însoțesc pe președinții Republicii Polone și ai Statelor Unite. Președintele polonez a semnat, de asemenea, în cartea de oaspeți. Programul a inclus și spectacolul aerian.

La ora 17:25, Karol Nawrocki s-a întâlnit cu Donald Trump în Biroul Oval. La ora 17:55, au avut loc discuții plenare între delegații sub forma unui prânz de lucru prezidat de președinții Poloniei și Statelor Unite.

Sursa: Canecelaria Prezidențială a Poloniei

La sfârșitul vizitei, președintele Republicii Polone a participat la o ceremonie de depunere de coroane la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Național Arlington.

Principalele teme abordate de Trump și Nawrocki au fost: cooperare militară, energetică și economică, Inițiativa celor Trei Mări (la care și România este parte), și negocierile de pace care vizează încetarea agresiunii rusești în Ucraina, potrivit președinției poloneze.

A doua vizită în trei luni

Nu este prima dată când Trump l-a primit pe Nawrocki. Și în luna mai, în timp ce Nawrocki era candidat la alegerile prezidențiale, Trump l-a primit la Casa Albă, arătându-și susținerea în scrutinul prezidențial.

Imediat după câștigarea alegerilor, pe 3 iunie, Trump l-a felicitat pentru victorie pe Nawrocki.

„Felicitări Poloniei, ați ales un CÂȘTIGĂTOR!”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa socială Truth Social.

Foto: HEPTA/ 1 mai 2025

Nicușor Dan, doar în Moldova și la Berlin

Nicușor Dan a făcut în schimb, de la preluarea mandatului, prima vizită în Polonia pentru a-l susține pe adversarul lui Nawrocki, primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, pierzător în turul final al prezidențialelor din Polonia. Mulți l-au criticat atunci pe Nicușor Dan, deoarece prima vizită după câștigarea alegerilor prezidențiale o face în scop electoral.

În aproape trei luni de la preluarea mandatului, Nicușor Dan a fost primit la Berlin de cancelarul Germaniei, Friedrich Mertz (pe 18 iulie), în Austria de Alexander Van der Bellen, și de trei ori de către Maia Sandu.

Foto: Presidency.ro

Ce ne spun oficialii români despre vizita lui Nicușor în SUA?

De la preluarea mandatului de la Cotroceni, oficialii români vorbesc despre o posibilă vizită a lui Nicușor Dan în SUA. Primul care a vorbit a fost însuși Nicușor Dan, într-o conferință de presă din 30 iulie, spunând că o astfel de vizită trebuie „foarte bine pregătită” și ar putea avea loc la începutul anului viitor”. (VIDEO AICI)

Pe 4 septembrie, Nicușor Dan a confirmat la Antena 1 că „invitația există”.

Și Oana Țoiu, ministrul de Externe, a spus pe 30 iulie că vizita este stabilită deja de la momentul convorbirii telefonice între președintele Donald Trump și președintele Nicușor Dan.

Pe 18 august, șefa diplomației române și-a nuanțat declarațiile. O întâlnire a lui Nicușor Dan cu Trump ar putea avea loc în primul trimestru al anului 2026”. (DETALII AICI)

Pe 26 august, la reuniunea anuală a diplomației române de la Palatul Cotroceni, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a dat asigurări că această vizită va avea loc, însă nu a avansat un termen.

„Tocmai pentru că știu care sunt discuțiile și unde se află aceste discuții, și pentru că am o experiență, totuși, de 4 ani de zile la Washington, permiteți-mi să fiu la fel de convins că această vizită va avea loc. (…) O asemenea vizită trebuie să fie anunțată când este cu totul și cu totul perfectată, pentru că, totuși, depinde de foarte multe lucruri, de foarte mulți factori, de agenda Cotroceniului și, în primul rând, această listă de priorități și de consistență acestui dialog. Până la concretizarea acestei vizite, în mod evident, așteptăm și vizita altor oficiali care pregătesc terenul pentru vizita prezidențială”, a spus Muraru. (VIDEO AICI)

Cum a gafat Nicușor Dan în campania prezidențială din Polonia

Nicușor Dan și-a organizat prima vizită de când a câștigat președinția României în scop electoral, pentru a participa la un miting al adversarului lui Nawrocki, primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski. (VIDEO AICI)

Nicușor Dan a urcat pe scenă și a ținut un discurs mobilizator. După acel moment, Nicușor a scris pe pagina sa de socializare: „Am participat astăzi, cu emoție și speranță, la Marșul Milionului de Inimi din Varșovia. Am venit în Polonia ca prieten, pentru că împărtășim aceleași valori: credem în democrație, în libertate și în puterea unei Europe unite”.

Sursa: Facebook/ Nicușor Dan

Cât mai așteaptă România?

În timp ce avioanele F-16 și F-35 brăzdau cerul Washingtonului pentru a marca sosirea lui Nawrocki, România pare să stea cu ceasul în mână. După aproape trei luni de mandat, Nicușor Dan încă nu are o dată clară pentru vizita sa în SUA.

Asta în condițiile în care Administrația Trump a anunțat tăierea fondurilor de apărare pentru flancul estic al NATO. Dar pentru Polonia, Trump i-a confirmat liderului de la Varșovia că „forțele americane vor continua să fie staționate în Polonia”, potrivit comunicatului Cancelariei Prezidențiale Poloneze.

Foto: Profimedia/ Cancelaria Prezidențială a Poloniei/ Facebook: Nicușor Dan/ X: White House

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXTERNE Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament
14:59
Marea Britanie: Vicepremierul Angela Rayner a DEMISIONAT, după ce s-a constatat că a plătit taxe prea mici pentru achiziția unui apartament
EXTERNE Donald TRUMP le cere liderilor europeni „să facă presiuni economice asupra Chinei”, în contextul în care Beijingul susține efortul de război rusesc
13:41
Donald TRUMP le cere liderilor europeni „să facă presiuni economice asupra Chinei”, în contextul în care Beijingul susține efortul de război rusesc
FOTO-VIDEO Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale
12:30
Imagini impresionante de la pregătirile pentru PARADA de Ziua Victoriei de la Beijing. Autoritățile chineze au făcut eforturi colosale
EXTERNE Kim Jong-un s-a afișat cu un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Cu ce articole de LUX se răsfață elita din Coreea de Nord
12:28
Kim Jong-un s-a afișat cu un ceas elvețian în valoare de 14.000 de dolari. Cu ce articole de LUX se răsfață elita din Coreea de Nord
EXTERNE Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia
11:45
Putin a avertizat că trupele occidentale desfășurate eventual pe teritoriul ucrainean ar deveni o „ȚINTĂ legitimă” pentru Rusia
EXTERNE „Oaia neagră” a UE, Viktor Orbán, în centrul unui nou scandal. Think tank-ul populistului maghiar, acuzat că a primit milioane de euro
11:16
„Oaia neagră” a UE, Viktor Orbán, în centrul unui nou scandal. Think tank-ul populistului maghiar, acuzat că a primit milioane de euro
Mediafax
MApN: Grup de drone aeriene detectate la 36 de mile marine de Sulina
Digi24
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Primul weekend de toamnă la „Străzi deschise – București”. Programul și ce restricții rutiere vor fi în Capitală
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor! A fost pălmuită până a decedat, iar bărbatul i-a aprins apoi o lumânare
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
SUV-ul turcilor care vrea să dea lovitura în Germania: Togg T10X provocă rivalii germani pe teren propriu – VIDEO
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
„Lezmajestate” față de bugetari. Proiectul care stârnește revoltă
A1
Interviurile Insula Iubirii, sezon 9. Narcis Bujor regretă că nu a refuzat date-ul cu Bianca Dan. Ce a ieșit la iveală abia acum
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Oana Radu și partenerul său de viață, Șerban Balaban, s-au căsătorit oficial! Ținutele au fost bine alese, iar decorul... de vis! "Ziua noastră specială!"
RadioImpuls
CUTREMURĂTOR! Un tânăr campion la box a murit la doar 18 ani, lovit de un camion. Acesta stătea întins pe șosea în stare de ebrietate la momentul impactului, după o ieșire cu prietenii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Un manuscris antic despre „fenomene inexplicabile” aduce vești proaste pentru cei care cred în Giulgiul din Torino
ACTUALITATE România în liga inferioară. De ce diferă dramatic CALITATEA produselor la rafturile noastre față de cele din Occident
15:11
România în liga inferioară. De ce diferă dramatic CALITATEA produselor la rafturile noastre față de cele din Occident
ACTUALITATE Tragedie în Familia Regală Britanică. Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani
15:00
Tragedie în Familia Regală Britanică. Ducesa de Kent a murit la vârsta de 92 de ani
HOROSCOP Horoscop 6 septembrie 2025. LEII primesc informații prețioase
15:00
Horoscop 6 septembrie 2025. LEII primesc informații prețioase
DATE EXCLUSIVE NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul
14:52
NEPALEZII conduc detașat în topul muncitorilor străini din România. Număr dublu față de srilankezii de pe locul 2. Vezi cine mai completează topul
ACTUALITATE Dreptul garantat prin GDPR pe care nu toți proprietarii de garsoniere și apartamente îl cunosc. Asociația nu-i poate refuza
14:51
Dreptul garantat prin GDPR pe care nu toți proprietarii de garsoniere și apartamente îl cunosc. Asociația nu-i poate refuza
POLITICĂ CCR dezbate pe 24 septembrie proiectul privind legea pensiilor magistraților/ÎCCJ: „Judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat”
14:47
CCR dezbate pe 24 septembrie proiectul privind legea pensiilor magistraților/ÎCCJ: „Judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat”