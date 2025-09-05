După 3 luni cu NICUȘOR Dan, România nu are stabilită încă o vizită în SUA. După o lună de mandat, președintele Poloniei a ajuns deja la Casa Albă. F-16 și F-35 au brăzdat cerul Washingtonului la sosirea lui Nawrocki

Noul președinte al Poloniei, Karol Tadeusz Nawrocki, se află deja la a doua vizită la Casa Albă. Una din postura de candidat, una din postura de președinte. De fiecare dată, Nawrocki a fost primit cu mare fast de președintele Donald Trump, care l-a susținut în campania electorală. În schimb, Bucureștiul pare din ce în ce mai îndepărtat de Washington, cu Nicușor Dan președinte. Deși România este poziționată pe aceleași coordonate strategice ca Polonia, se află pe flancul estic al NATO, la granița cu Ucraina, nu pare să fie și pe harta de interes a președintelui Donald Trump.



Donald Trump l-a întâmpinat pe Karol Nawrocki la Casa Albă cu o paradă de fast a aviației SUA, în care 4 avioane F-16 și F-35 au brăzdat cerul sosirii sale. Un spectacol care, cel mai probabil, va rămâne în istoria foto a diplomației. Imaginea cu cei doi lideri privind înspre cer.

Survolul aviatic emblematic a fost organizat în memoria maiorului Maciej Krakowian, care a murit joia trecută când un avion de vânătoare F-16 s-a prăbușit în timpul exercițiilor dinaintea spectacolului aerian de la Radom, arată președinția poloneză într-un comunicat.

Același moment a fost pus în scenă de Trump și în Alaska, la întâlnirea cu Putin, unde avioane de luptă F-22 și un bombardier B-2 au transmis un mesaj de forță a SUA.

Programul vizitei președintelui Poloniei și principalele teme ale discuțiilor

Vizita în SUA a lui Nawrocki este prima vizită externă a președintelui Poloniei. Potrivit Cancelariei Prezidențiale de la Varșovia, programul a început la ora 17:00 (ora Poloniei) cu întâmpinarea președintelui Karol Nawrocki de către liderul american.

Aceasta a fost urmată de prezentarea delegațiilor care îi însoțesc pe președinții Republicii Polone și ai Statelor Unite. Președintele polonez a semnat, de asemenea, în cartea de oaspeți. Programul a inclus și spectacolul aerian.

La ora 17:25, Karol Nawrocki s-a întâlnit cu Donald Trump în Biroul Oval. La ora 17:55, au avut loc discuții plenare între delegații sub forma unui prânz de lucru prezidat de președinții Poloniei și Statelor Unite.

La sfârșitul vizitei, președintele Republicii Polone a participat la o ceremonie de depunere de coroane la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Național Arlington.

Principalele teme abordate de Trump și Nawrocki au fost: cooperare militară, energetică și economică, Inițiativa celor Trei Mări (la care și România este parte), și negocierile de pace care vizează încetarea agresiunii rusești în Ucraina, potrivit președinției poloneze.

A doua vizită în trei luni

Nu este prima dată când Trump l-a primit pe Nawrocki. Și în luna mai, în timp ce Nawrocki era candidat la alegerile prezidențiale, Trump l-a primit la Casa Albă, arătându-și susținerea în scrutinul prezidențial.

Imediat după câștigarea alegerilor, pe 3 iunie, Trump l-a felicitat pentru victorie pe Nawrocki.

„Felicitări Poloniei, ați ales un CÂȘTIGĂTOR!”, a scris președintele SUA pe rețeaua sa socială Truth Social.

Nicușor Dan, doar în Moldova și la Berlin

Nicușor Dan a făcut în schimb, de la preluarea mandatului, prima vizită în Polonia pentru a-l susține pe adversarul lui Nawrocki, primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, pierzător în turul final al prezidențialelor din Polonia. Mulți l-au criticat atunci pe Nicușor Dan, deoarece prima vizită după câștigarea alegerilor prezidențiale o face în scop electoral.

În aproape trei luni de la preluarea mandatului, Nicușor Dan a fost primit la Berlin de cancelarul Germaniei, Friedrich Mertz (pe 18 iulie), în Austria de Alexander Van der Bellen, și de trei ori de către Maia Sandu.

Ce ne spun oficialii rom âni despre vizita lui Nicu șor în SUA?

De la preluarea mandatului de la Cotroceni, oficialii români vorbesc despre o posibilă vizită a lui Nicușor Dan în SUA. Primul care a vorbit a fost însuși Nicușor Dan, într-o conferință de presă din 30 iulie, spunând că o astfel de vizită trebuie „foarte bine pregătită” și ar putea avea loc „la începutul anului viitor”. (VIDEO AICI)

Pe 4 septembrie, Nicușor Dan a confirmat la Antena 1 că „invitația există”.

Și Oana Țoiu, ministrul de Externe, a spus pe 30 iulie că vizita este stabilită deja de la momentul convorbirii telefonice între președintele Donald Trump și președintele Nicușor Dan.

Pe 18 august, șefa diplomației române și-a nuanțat declarațiile. O întâlnire a lui Nicușor Dan cu Trump ar putea avea loc „în primul trimestru al anului 2026”. (DETALII AICI)

Pe 26 august, la reuniunea anuală a diplomației române de la Palatul Cotroceni, ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a dat asigurări că această vizită va avea loc, însă nu a avansat un termen.

„Tocmai pentru că știu care sunt discuțiile și unde se află aceste discuții, și pentru că am o experiență, totuși, de 4 ani de zile la Washington, permiteți-mi să fiu la fel de convins că această vizită va avea loc. (…) O asemenea vizită trebuie să fie anunțată când este cu totul și cu totul perfectată, pentru că, totuși, depinde de foarte multe lucruri, de foarte mulți factori, de agenda Cotroceniului și, în primul rând, această listă de priorități și de consistență acestui dialog. Până la concretizarea acestei vizite, în mod evident, așteptăm și vizita altor oficiali care pregătesc terenul pentru vizita prezidențială”, a spus Muraru. (VIDEO AICI)

Cum a gafat Nicu șor Dan în campania preziden țială din Polonia

Nicușor Dan și-a organizat prima vizită de când a câștigat președinția României în scop electoral, pentru a participa la un miting al adversarului lui Nawrocki, primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski. (VIDEO AICI)

Nicușor Dan a urcat pe scenă și a ținut un discurs mobilizator. După acel moment, Nicușor a scris pe pagina sa de socializare: „Am participat astăzi, cu emoție și speranță, la Marșul Milionului de Inimi din Varșovia. Am venit în Polonia ca prieten, pentru că împărtășim aceleași valori: credem în democrație, în libertate și în puterea unei Europe unite”.

Cât mai așteaptă România?

În timp ce avioanele F-16 și F-35 brăzdau cerul Washingtonului pentru a marca sosirea lui Nawrocki, România pare să stea cu ceasul în mână. După aproape trei luni de mandat, Nicușor Dan încă nu are o dată clară pentru vizita sa în SUA.

Asta în condițiile în care Administrația Trump a anunțat tăierea fondurilor de apărare pentru flancul estic al NATO. Dar pentru Polonia, Trump i-a confirmat liderului de la Varșovia că „forțele americane vor continua să fie staționate în Polonia”, potrivit comunicatului Cancelariei Prezidențiale Poloneze.

