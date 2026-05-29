Oana Ţoiu: Avem certitudinea că este o dronă rusească. Ministrul de Externe cere creşterea presiunii asupra Federaţiei Ruse

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a informat vineri dimineață că autoritățile au certitudinea în acest moment că drona care a explodat în Galaţi este dronă rusească. Ministrul a afirmat că este un incident de o gravitate majoră.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați.

70 de gălățeni au fost evacuați

Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar alte două au fost avut atacuri de panică, dar au refuzat transportul la spital. În total au fost evacuate 7o de persoane.

”În acest moment, noi am informat atât aliaţii, cât şi Secretarul General NATO, împreună cu Ministerul Apărării şi partenerii europeni. Pe parcursul zilei o să fie şi o informare de presă din partea Ministerului Apărăriei Naţionale cu elementele adiţionale în ceea ce priveşte drona respectivă. Avem certitudine, în acest moment, că vorbim de o dronă a Federaţiei Ruse”, a spus ministrul interimar de Externe, la Antena 3.

Ministrul de Externe solicită discuții în format aliat

Oana Ţoiu a solicitat discuții în format aliat NATO, dar și în interiorul UE.

”De aceea, cel puţin, două elemente sunt extrem de importante. Pe de-o parte, creşterea presiunii asupra Federaţiei Ruse şi fermitatea răspunsului diplomatic la acest incident, cât şi următoarele discuţii în format aliat şi în interiorul Uniunii Europene, pentru a ne asigura cu prioritate întărirea flancului estic”, a menţionat Oana Ţoiu.

Întrebată despre activarea articolului 4 din tratatul NATO, în urma acestui incident, ministrul interimar a răspuns: ”Este un incident de o gravitate majoră. Preşedintele va reveni cu un anunţ, pe parcursul zilei de astăzi”.

A fost convocat ambasadorul rus la MAE

Despre convocarea ambasadorului rus la sediul MAE, ministrul a spus că această convocare rămâne valabilă. Ambasadorul fusese chemat de MAE, după ce a cerut României ”să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului diplomatic”

”Ambasadorul Federaţiei Ruse în România a fost convocat şi a venit la sediul MAE la momentul acelor declaraţii, pentru a i se pune în vedere protestul României. Un lucru foarte important este că toate ambasadele şi-au păstrat misiunile prezente pe teritoriul Ucrainei, ca semn de solidaritate. Dar şi pentru că în momentul în care încep ţările europene, aliaţii NATO, să dea înapoi în faţa acestor ameninţări nejustificate din partea Federaţiei Ruse, acela ar fi un moment pe care nu vrem să-l vedem”, a mai subliniat Ţoiu.

Potrivit șefei diplomației, preşedintele României va reveni cu un anunţ, pe parcursul zilei de astăzi.

O dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române. ”

Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei, precizează MApN.

