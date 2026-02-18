Oana Ţoiu comentează verdictul CCR: „Decizia de astăzi nu este doar despre pensiile speciale”

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, comentează decizia CCR cu privire la eliminarea pensiilor speciale. „Voința cetățenilor de a opri nedreptățile ….nu a mai putut fi blocată de o mână de oameni” consideră şefa MAE că s-a întâmplat miercuri, la Curtea Constituţională.

„Decizia de astăzi a CCR nu este doar despre pensiile speciale ci şi despre un moment în istoria României”, scrie ministrul MAE, pe facebook, miercuri, după aflarea deciziei Curţii Constituţionale pentru eliminarea pensiilor speciale.

„Momentul în care voința cetățenilor de a opri nedreptățile ….nu a mai putut fi blocată de o mână de oameni. Presiunea societății civile pentru măsurile legislative necesare a fost esențială”, consideră Ţoiu.

De asenenea, Oana Ţoiu mai scrie şi despre „perseverența care este necesară pentru a repara din sistemele construite greşit în timp, alături de cei care vor schimbarea”.

Ministrul mai spune că „presiunea societății civile pentru măsurile legislative necesare a fost esențială.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CCR a decis că legea pensiilor magistraților este constituțională. Bolojan începe demersurile de recuperare a banilor din PNRR

Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european