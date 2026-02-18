Prima pagină » Actualitate » Oana Ţoiu comentează verdictul CCR: „Decizia de astăzi nu este doar despre pensiile speciale”

Luiza Dobrescu
18 feb. 2026, 07:47, Actualitate
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, comentează decizia CCR cu privire la eliminarea pensiilor speciale. „Voința cetățenilor de a opri nedreptățile ….nu a mai putut fi blocată de o mână de oameni” consideră şefa MAE că s-a întâmplat miercuri, la Curtea Constituţională. 

„Decizia de astăzi a CCR nu este doar despre pensiile speciale ci şi despre un moment în istoria României”, scrie ministrul MAE, pe facebook, miercuri, după aflarea deciziei Curţii Constituţionale pentru eliminarea pensiilor speciale.

„Momentul în care voința cetățenilor de a opri nedreptățile ….nu a mai putut fi blocată de o mână de oameni.

Presiunea societății civile pentru măsurile legislative necesare a fost esențială”, consideră Ţoiu.

De asenenea, Oana Ţoiu mai scrie şi despre „perseverența care este necesară pentru a repara din sistemele construite greşit în timp, alături de cei care vor schimbarea”.

Ministrul mai spune că „presiunea societății civile pentru măsurile legislative necesare a fost esențială.”

Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
14:57
Temutul Ghenosu, adus la DIICOT București. Percheziții la cămătarii din Dâmbovița. Împrumutau victimele la dobânzi uriașe, apoi îi amenințau cu moartea pe cei care nu reușeau să achite datoria
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
14:54
Orban, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: O majoritate care nu răspunde la comenzile sistemului
Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social".
14:14
Coaliția intră în negocierile pe buget. Sorin Grindeanu: „PSD nu renunță la pachetul de ajutor social”.
Macron vorbește despre libertatea de exprimare în India. Președintele francez nu vrea libertate de exprimare ca alibi pentru discursul instigator
14:12
Macron vorbește despre libertatea de exprimare în India. Președintele francez nu vrea libertate de exprimare ca alibi pentru discursul instigator
Carnea de melc, afacerea surpriză a României. Exporturile au depășit 20 mil. euro și sunt de patru ori mai mari decât importurile. Unde merg melcii românești
14:11
Carnea de melc, afacerea surpriză a României. Exporturile au depășit 20 mil. euro și sunt de patru ori mai mari decât importurile. Unde merg melcii românești
Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile". Noi demersuri, inclusiv la nivel european
13:47
Lia Savonea, după decizia CCR: „Independența justiției trebuie apărată prin toate pârghiile disponibile”. Noi demersuri, inclusiv la nivel european

