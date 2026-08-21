Oana Țoiu condamnă declarațiile ministrului israelian Ben Gvir: ”Sunt complet inacceptabile”

Oana Țoiu a reacționat vineri la propunerile extreme ale lui Itamar Ben-Gvir, ministrului israelian al Securității Naționale, care a cerut intensificarea asasinatelor țintite în Fâșia Gaza. Ministra interimară a Afacerilor Externe din România a catalogat afirmațiile ca fiind „complet inacceptabile”.

Oana Țoiu: ”Declarațiile recente ale ministrului israelian al securității naționale sunt complet inacceptabile”

„Declarațiile recente ale ministrului israelian al securității naționale, Itamar Ben‑Gvir, sunt complet inacceptabile.

Nu este pentru prima dată când trebuie să ne exprimăm ferm, în România și în comunitatea internațională, pentru a reafirma că astfel de afirmații contravin lecțiilor dureroase pe care istoria ni le-a oferit despre pericolele imense ale dezumanizării și ale apelurilor la violență nediscriminatorie. Aceste apeluri provocatoare la violență nejustificabilă subminează eforturile de a obține o soluție pașnică, atât din partea actorilor din regiune, cât și la nivel internațional”, transmite șefa diplomației de la București.

Reacția vine în urma declarațiilor lui Itamar Ben-Gvir, una dintre vocile ultranaționaliste din coaliția condusă de premierul Benjamin Netanyahu. Acesta a susținut că Israelul ar trebui să efectueze „30-40 de asasinate țintite pe noapte” în Fâșia Gaza.

Ministrul interimar de Externe a criticat totodată decizia Guvernului israelian de a avansa proiectul de colonizare E1 din Cisiordania, aprobat în vara anului trecut. Potrivit lui Țoiu, implementarea acestui proiect ar putea pune în pericol, în mod permanent, perspectiva unei soluții bazate pe existența a două state.

„Considerăm că decizia Guvernului israelian de a avansa implementarea proiectului de colonizare E1, printr-o licitație pentru construirea a peste 1.200 de unități locative, reprezintă un pas serios înapoi față de atingerea soluției celor două state. Decizia riscă să divizeze efectiv Cisiordania în două. Conform dreptului internațional, așezările din Cisiordania rămân ilegale, iar acțiunile violente de acolo nu au nicio justificare”, mai punctează ministra.