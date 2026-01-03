Oana Țoiu după atacul SUA și capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că România se coordonează cu statele Uniunii Europene pentru o poziție comună privind situația din Venezuela și susține demersurile internaționale care vizează tragerea la răspundere a regimului condus de președintele Nicolas Maduro.

Oana Țoiu a transmis într-o postare pe pagina personală de Facebook că aducerea lui Nicolas Maduro în fața justiției ar putea limita traficul de droguri, ar putea să le ofere venezuelenilor o șansă la un viitor mai bun și ar consolida respectarea regulilor internaționale.

„Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în fața justiției poate opri creșterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor șansa la un viitor bun în prosperitate dar este și o decizie care ne aduce la masa discuțiilor diplomatice pentru a reafirma și a proteja regulile internaționale.”

Șefa diplomației române a mai spus că România urmărește cu atenție situația din Venezuela inclusiv din cauza existenței unei comunități locale cu rădăcini românești. De asemenea, Țoiu a mai precizat că, în ultimele ore, statele Uniunii Europene au activat un mecanism comun de informare și asistență consulară.

„Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela, țară unde trăiește o mică, dar relevantă, comunitate cu rădăcini românești. Prima prioritate este siguranța cetățenilor români din această țară. Misiunile diplomatice și consulare ale României din spațiul Americii Latine sunt pregătite să acorde asistență în caz de nevoie alături de misiunea permanentă a UE”.

În finalul mesajului, ministra de Externe a amintit de situația liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, forțată să trăiască în clandestinitate din cauza presiunilor regimului Maduro și a transmis că regimurile autoritare nu pot suprima la nesfârșit voința cetățenilor.

„Lidera opoziției venezuelene şi recenta laureată a premiului Nobel pentru pace, María Corina Machado, a fost forțată de regimul Maduro să trăiască în clandestinitate pentru că acestui dictator i-a fost teamă de democrație, de voința venezuelenilor, însă regimurile brutale nu pot continua la nesfârșit”.

