Prima pagină » Actualitate » Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, despre intervenția SUA în Venezuela: „Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator”

03 ian. 2026, 21:20, Actualitate
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a reacționat într-o postare pe rețelele de socializare după ce Nicolas Maduro a fost capturat de președintele Donald Trump. Acesta a descris operațiunea SUA drept „un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale”.

În mesajul postat pe Facebook, Andrei Muraru a explicat că susține intervenția desfășurată de Statele Unite în Venezuela pentru că aceasta este un gest de solidaritate cu cetățenii venezueleni care se află sub presiunea foamei și represiunii.

„Când un regim își ține poporul ostatic prin frică, foame și represiune, nu mai vorbim despre „politică”, ci despre dreptul oamenilor la libertate. De aceea, susțin intervenția Statelor Unite în Venezuela: un sprijin legitim pentru cetățenii care cer alegeri reale, drepturi și demnitate, împotriva unui regim tiranic.”

De asemenea, ambasadorul României la Washington a făcut o paralelă a regimului lui Nicolas Maduro cu regimul comunist al lui Nicolae Ceașuescu din România. Acesta spune că Venezuela merită să scape de dictatură și crede că țară are nevoie de un nou început.

„Românii știu prea bine cum arată un stat capturat de un dictator. Regimul Ceaușescu a fost ilegitim nu doar prin alegeri falsificate, ci prin violență, cenzură și umilirea sistematică a oamenilor. Venezuela merită același lucru pe care ni l-am dorit și noi: sfârșitul dictaturii și începutul unei vieți normale, în libertate.”

