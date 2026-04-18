Primarul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a invitat-o la ceai pe ministrul de Externe, Oana Ţoiu, în Grădina Japoneză din Parcul Herăstrău.

S-au aşezat pe o băncuţă, lângă ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Excelența sa Takashi Katae, şi ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan.

În faţa lor, se derula o tradiţie veche de peste 500 de ani.

Ceremonia ceaiului a avut loc în cea mai mare Grădină Japoneză din Europa, cu 90 de cireşti, pini, gutui şi bonsai.

Ceaiul se face din pudră de matcha, în boluri speciale, care sunt purificate în faţa invitaţilor. înainte de a se prepara băutura.

Ambasadorul Japoniei a promis că va aduce un peisagist din ţara sa pentru a pune şi mai mult în valoare frumuseţea grădinii din Herăstrău.

Peste 50.000 de vizitatori au venit în Grădina Japoneză din Bucureşti la cea de-a şaptea ediţie a Hanami.

În japonia, Hanami reprezintă obiceiul de a admira cireşii înfloriţi în plin sezon.

Japonia a adus cu sine, pentru public, o parte din cultura şi tradiţia sa: demonstrații de karate și kendo, la recitaluri cu tobe taiko, la ateliere de caligrafie.

