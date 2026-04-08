Prima pagină » Actualitate » Grădiniță japoneză în Herăstrău. Când vor exploda cireșii în București

Grădiniță japoneză în Herăstrău. Când vor exploda cireșii în București

Primăria Capitalei a împodobit cel mai mare parc din București, Herăstrău, cu cireși japonezi. Atenție culegătorilor, sunt de flori, nu și de poame. Conform autorităților, București s-ar putea lăuda, în 2026, cu un loc unic în Europa: cea mai mare grădină japoneză de pe continent.

Potrivit unei postări oficiale pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, în grădina japoneză au fost plantați recent 24 de cireși japonezi, numărul total ajungând la 85. Astfel, Bucureștiul depășește Olanda, unde există 70 de cireși într-o amenajare similară. Noile plantări au fost realizate chiar înainte de celebra sărbătoare japoneză Hanami,  momentul în care niponii admiră florile de cireș.

„Avem cea mai mare Grădină Japoneză din Europa! În ParculHerăstrău. Ieri am plantat 24 de cireși japonezi, astfel că am ajuns la 85. După noi, se află Olanda cu 70 aflați în același loc”, postează  Ciucu.

Acordul Ciucu – Takashi Katae

Promisiunea a fost făcută de primarul general Ciprian Ciucu ambasadorului Japoniei la București, Takashi Katae, în februarie, iar lucrările au fost finalizate la timp pentru sezonul de primăvară.

Grădina japoneză din Herăstrău nu este o noutate. Ea există încă din 1989 și a fost amenajată cu sprijinul Ambasadei Japoniei. Ulterior, în 2017, a fost refăcută complet de o echipă de specialiști japonezi, coordonați de peisagistul Takuhiro Yamada, alături de voluntari români.

Grădina japoneză din Herăstrău este situată în apropierea intrării dinspre Arcul de Triumf și devine, în fiecare primăvară, unul dintre cele mai căutate locuri din București. În perioada înfloririi cireșilor, mii de oameni vin aici pentru a se relaxa și a admira spectacolul naturii, într-un ritual inspirat din tradiția japoneză Hanami.

Transformările din 2026 readuc la viață un loc cu adevărat special. Deși mai sunt lucruri de îmbunătățit, grădina japoneză din Herăstrău începe din nou să fie ceea ce ar trebui: un spațiu de liniște, frumusețe și echilibru publică Playtech.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Scandal în platoul Antena3 CNN. Andreea Sava și Mugur Ciuvică s-au certat și au aruncat reproșuri. Radu Tudor a arbitrat cu greu meciul
23:13
Scandal în platoul Antena3 CNN. Andreea Sava și Mugur Ciuvică s-au certat și au aruncat reproșuri. Radu Tudor a arbitrat cu greu meciul
PAȘTE Ce interdicții sunt și ce tradiții trebuie respectate în Joia Mare. Obiceiuri, în funcție de regiune, în această zi sfântă din Săptămâna Patimilor
23:04
Ce interdicții sunt și ce tradiții trebuie respectate în Joia Mare. Obiceiuri, în funcție de regiune, în această zi sfântă din Săptămâna Patimilor
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Oamenii protestează pe rețelele sociale atât cât mai pot. Oamenii și-au pierdut încrederea în UE, au văzut că nu mai funcționează”
23:00
Dan Dungaciu: „Oamenii protestează pe rețelele sociale atât cât mai pot. Oamenii și-au pierdut încrederea în UE, au văzut că nu mai funcționează”
ACUZAȚII Ce a pățit o femeie care și-a falsificat diploma de studii. Acum e acuzată că a obținut funcții publice și salarii pe baza unei calificări inexistente
22:30
Ce a pățit o femeie care și-a falsificat diploma de studii. Acum e acuzată că a obținut funcții publice și salarii pe baza unei calificări inexistente
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „JD Vance își asumă un pariu politic în susținerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria”
22:30
Dan Dungaciu: „JD Vance își asumă un pariu politic în susținerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 9 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 9 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Iranul închide Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore de la anunțarea armistițiului. Trump, criticat vehement în SUA: „Nu își poate controla aliații, nu poate menține pacea”
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Click
Ce avere avea Mircea Lucescu. Suma uriașă pe care strâns-o din afaceri și fotbal
Digi24
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12 puncte
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Românii caută tot mai multe mașini electrice. Care sunt cele mai căutate modele?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Un atac major asupra Iranului, anulat de americani în ultimul moment
FLASH NEWS Imagini copleșitoare de la căpătâiul lui Mircea Lucescu! Neli Lucescu, epuizată lângă sicriul soțului ei
22:33
Imagini copleșitoare de la căpătâiul lui Mircea Lucescu! Neli Lucescu, epuizată lângă sicriul soțului ei
ULTIMA ORĂ Casa Albă anunță că Trump va discuta cu șeful NATO ieșirea SUA din Alianța Nord Atlantică
22:24
Casa Albă anunță că Trump va discuta cu șeful NATO ieșirea SUA din Alianța Nord Atlantică
FLASH NEWS Ministrul Energiei anunță când va scădea prețul la pompă, după ce cotația barilului de petrol a scăzut cu 15%
22:11
Ministrul Energiei anunță când va scădea prețul la pompă, după ce cotația barilului de petrol a scăzut cu 15%
FLASH NEWS „Regina Ketaminei”, femeia care i-a vândut droguri celebrului actor din serialul Friends, Matthew Perry, a fost condamnată la 15 ani de închisoare
22:06
„Regina Ketaminei”, femeia care i-a vândut droguri celebrului actor din serialul Friends, Matthew Perry, a fost condamnată la 15 ani de închisoare
FLASH NEWS Călin Georgescu, mesaj pentru susținători în Săptămâna Mare: „Nu plec nicăieri. Rămân cu poporul”
21:52
Călin Georgescu, mesaj pentru susținători în Săptămâna Mare: „Nu plec nicăieri. Rămân cu poporul”
VIDEO Motivul pentru care o femeie din Iași, profesoară de română, a sărit în mers din mașina în care se afla, o cursă ridesharing. Șoferul a filmat totul
21:43
Motivul pentru care o femeie din Iași, profesoară de română, a sărit în mers din mașina în care se afla, o cursă ridesharing. Șoferul a filmat totul

Cele mai noi

Trimite acest link pe