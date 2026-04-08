Grădiniță japoneză în Herăstrău. Când vor exploda cireșii în București

Primăria Capitalei a împodobit cel mai mare parc din București, Herăstrău, cu cireși japonezi. Atenție culegătorilor, sunt de flori, nu și de poame. Conform autorităților, București s-ar putea lăuda, în 2026, cu un loc unic în Europa: cea mai mare grădină japoneză de pe continent.

Potrivit unei postări oficiale pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei, în grădina japoneză au fost plantați recent 24 de cireși japonezi, numărul total ajungând la 85. Astfel, Bucureștiul depășește Olanda, unde există 70 de cireși într-o amenajare similară. Noile plantări au fost realizate chiar înainte de celebra sărbătoare japoneză Hanami, momentul în care niponii admiră florile de cireș.

„Avem cea mai mare Grădină Japoneză din Europa! În ParculHerăstrău. Ieri am plantat 24 de cireși japonezi, astfel că am ajuns la 85. După noi, se află Olanda cu 70 aflați în același loc”, postează Ciucu.

Acordul Ciucu – Takashi Katae

Promisiunea a fost făcută de primarul general Ciprian Ciucu ambasadorului Japoniei la București, Takashi Katae, în februarie, iar lucrările au fost finalizate la timp pentru sezonul de primăvară.

Grădina japoneză din Herăstrău nu este o noutate. Ea există încă din 1989 și a fost amenajată cu sprijinul Ambasadei Japoniei. Ulterior, în 2017, a fost refăcută complet de o echipă de specialiști japonezi, coordonați de peisagistul Takuhiro Yamada, alături de voluntari români.

Grădina japoneză din Herăstrău este situată în apropierea intrării dinspre Arcul de Triumf și devine, în fiecare primăvară, unul dintre cele mai căutate locuri din București. În perioada înfloririi cireșilor, mii de oameni vin aici pentru a se relaxa și a admira spectacolul naturii, într-un ritual inspirat din tradiția japoneză Hanami.

Transformările din 2026 readuc la viață un loc cu adevărat special. Deși mai sunt lucruri de îmbunătățit, grădina japoneză din Herăstrău începe din nou să fie ceea ce ar trebui: un spațiu de liniște, frumusețe și echilibru.

