Oana Țoiu-Matthew G. Whitaker, întâlnire de gradul ZERO, după retragerea parțială a americanilor din România. Marea Neagră, vulnerabilă?

Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță o discuție importantă cu ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew G. Whitaker, despre următorii pași ai parteneriatului strategic România-SUA și despre securitatea Mării Negre, preia Mediafax.

„În cei peste 20 de ani de colaborare ca aliați NATO, țările noastre au construit o relație de încredere. Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a fi o forță motrice pentru securitatea din regiunea noastră”, a postat ministra pe X.

„Am discutat despre importanța securității Mării Negre, despre relațiile bune dintre oameni, militare și civile, în cadrul NATO și al parteneriatelor noastre strategice. Dincolo de orice decizie individuală specifică, ambasadorul și cu mine împărtășim aceeași viziune asupra importanței pe care românii o acordă relației RO-SUA, fie că este vorba de istoria noastră recentă, de momentul prezent sau de planurile comune de viitor”, adaugă Țoiu.

Discuţia vine la câteva zile după ce SUA a anunţat redimensionarea trupelor din România. Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie, anunţă Kyiv Post, publicaţia care a anunţat retragerile de trupe din România. Stars and Stripe relatează că vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari din România, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia.

UE va acoperi lipsa americanilor

”Dincolo de orice decizie individuală punctuală, ambasadorul şi cu mine împărtăşim aceeaşi înţelegere privind importanţa pe care românii o acordă relaţiei dintre România şi Statele Unite, fie că este vorba despre istoria noastră recentă, despre prezentul nostru sau despre planurile comune de viitor”, a adăugat ministrul român de Externe.

În cursul zilei de joi Oana Ţoiu a anunţat, într-un interviu la Europa Liberă, că aliaţi din NATO, alţii decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe şi echipamente în România.

