Oana Țoiu, primită la Palatul Elisabeta de către Principesa Margareta și Principele Radu. Rolul României în NATO și UE, printre temele de discuție

„Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au primit-o la Palatul Elisabeta pe doamna Oana-Silvia Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe.

În cadrul întrevederii, Custodele Coroanei și ministrul au abordat teme de actualitate privind poziționarea României în cadrul Uniunii Europene și pe flancul estic al NATO și UE. Discuțiile au vizat totodată și acțiunile publice întreprinse de Familia Regală, atât în țară cât și peste hotare, în sprijinul eforturilor României pentru stabilitate, cooperare și dezvoltare în sud-estul Europei și în vecinătatea Uniunii Europene.

Potrivit postării oficiale publicate de Familia Regală a României pe Facebook, „a fost, de asemenea, discutată agenda externă a Familiei Regale în anul 2026”, a transmis Familia Regală pe Facebook.

