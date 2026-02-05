Octavia Geamănu dă detalii din mariajul cu Marian Ionescu. ”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție”

Octavia Geamănu avorbit despre mariajul său cu Marian Ionescu. ”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție”, a afirmat aceasta.



Octavia Geamănu a prezentat jurnalul de știri de la Antena 1 mult timp, însă de ceva vreme nu mai apare la TV.

În plan personal, Octavia Geamănu este căsătorită cu muzicianul Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, împreună cu care un băiețel, Andrei. În data de 31 ianuarie 2026 s-au împlinit 11 ani de la căsătoria celor doi.

Vedeta a vorbit desprre căsnicia sa într-un interviu pentru click.ro.

Octavia Geamănu dă detalii din mariajul cu Marian Ionescu. ”Eu sunt mai impulsivă, el e mai calm”

”Anul viitor împlinim două decenii de când ne cunoaștem. Și încă ne alegem. Ne place viața împreună, ne bucurăm de fiecare zi și nu ne-a dispărut dorința că povestea noastră să rămână vie până la capăt”, a mărturisit Octavia Geamănu.

”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție. Dar tot mai puțini sunt dispuși să acorde atenție, asumare și disponibilitatea de a construi, nu doar de a simți. Să simți e oarecum ușor când cauți. Să construiești și să păstrezi ce ai construit e greu. Eu sunt mai impulsivă, el e mai calm. Eu aprind, el așază. Diferențele noastre nu ne-au îndepărtat, ci ne-au echilibrat.

Adeseori cred că secretul căsniciei mele vine mult din înțelepciunea lui. Care s-a așezat și ea în timp. Îi mai spun uneori: “Iubire, ai un avans de 20 de ani. Așa voi fi și eu la vârsta ta..” Oricât de înțeleaptă ar fi o femeie, dacă partenerul ei nu e pe măsură sau poate chiar un pic peste, o relație rezistă foarte greu, cu multe compromisuri și ulterior nefericire în sufletul femeii”, a adăugat aceasta.