Prima pagină » Actualitate » Octavia Geamănu dă detalii din mariajul cu Marian Ionescu. ”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție”

Octavia Geamănu dă detalii din mariajul cu Marian Ionescu. ”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție”

05 feb. 2026, 19:30, Actualitate
Octavia Geamănu dă detalii din mariajul cu Marian Ionescu. ”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție”
Galerie Foto 12
Octavia Geamănu, despre mariajul cu Marian Ionescu

Octavia Geamănu avorbit despre mariajul său cu Marian Ionescu. ”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție”, a afirmat aceasta.

Octavia Geamănu a prezentat jurnalul de știri de la Antena 1 mult timp, însă de ceva vreme nu mai apare la TV.

În plan personal, Octavia Geamănu este căsătorită cu muzicianul Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, împreună cu care un băiețel, Andrei. În data de 31 ianuarie 2026 s-au împlinit 11 ani de la căsătoria celor doi.

Vedeta a vorbit desprre căsnicia sa într-un interviu pentru click.ro.

Octavia Geamănu dă detalii din mariajul cu Marian Ionescu. ”Eu sunt mai impulsivă, el e mai calm”

”Anul viitor împlinim două decenii de când ne cunoaștem. Și încă ne alegem. Ne place viața împreună, ne bucurăm de fiecare zi și nu ne-a dispărut dorința că povestea noastră să rămână vie până la capăt”, a mărturisit Octavia Geamănu.

”Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție. Dar tot mai puțini sunt dispuși să acorde atenție, asumare și disponibilitatea de a construi, nu doar de a simți. Să simți e oarecum ușor când cauți. Să construiești și să păstrezi ce ai construit e greu. Eu sunt mai impulsivă, el e mai calm. Eu aprind, el așază. Diferențele noastre nu ne-au îndepărtat, ci ne-au echilibrat.

Adeseori cred că secretul căsniciei mele vine mult din înțelepciunea lui. Care s-a așezat și ea în timp. Îi mai spun uneori: “Iubire, ai un avans de 20 de ani. Așa voi fi și eu la vârsta ta..” Oricât de înțeleaptă ar fi o femeie, dacă partenerul ei nu e pe măsură sau poate chiar un pic peste, o relație rezistă foarte greu, cu multe compromisuri și ulterior nefericire în sufletul femeii”, a adăugat aceasta.

Recomandarea video

Citește și

UTILE Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
20:46
Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
ULTIMA ORĂ Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
20:15
Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
ACTUALITATE Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
19:46
Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
ARTĂ Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
19:39
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
FLASH NEWS Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”
19:33
Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”
CONTROVERSĂ Un membru PNL o dă pe Alina Gorghiu pe mâna consiliului de combatere a discriminării după ce i-ar fi jignit pe membrii partidului
19:22
Un membru PNL o dă pe Alina Gorghiu pe mâna consiliului de combatere a discriminării după ce i-ar fi jignit pe membrii partidului
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?
SPORT Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
19:36
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
EXCLUSIV De ce suntem ținuți la ușa sferelor de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc”
19:19
De ce suntem ținuți la ușa sferelor de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc”
TRAGEDIE Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
19:12
Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
APĂRARE 800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
19:11
800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
INEDIT Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
19:08
Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00
19:05
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe